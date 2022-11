Britney Spears sorprende al mostrarse desnuda y en la tina

Siempre polémica, Britney Spears ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía (al parecer tomada por ella misma) en la que aparece desnuda y en la tina mientras toma un baño. El mensaje que escribió junto a la imagen fue: “Me gusta equivocarme 😳😳😳🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ !!! Nunca fotos profesionales … el equivocarme resulta fácil para mí !!! Sigue aplaudiendo”.

La cantante también publicó fotos y videos que la muestran usando un camisón de seda -que es uno de sus favoritos-, con la canción “Honest” de Justin Bieber como fondo musical. También presentó a su mascota Sawyer: “Está creciendo mucho, y es tan lindo”.

Britney Spears está comenzando a hacer un recuento de todo lo que le sucedió este año, y uno de los más importantes fue su boda con Sam Asghari. Ella publicó imágenes y un video inédito en los que aparece durante la fiesta, en un balcón adornado con decenas de flores y bailando con la cantante Madonna, quien es una de sus grandes amigas. View this post on Instagram A post shared by Channel 8 (@britneyspears)

