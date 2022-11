Chiquis Rivera deja ver parte de su retaguardia al posar de espaldas y usando shorts cacheteros de vinil

El sábado Chiquis Rivera acudió a los foros de Telemundo para una prsentación inusual, ya que cantó su terma “La que está de moda” antes del partido de futbol entre los equipos de Francia y Dinamarca. Ella compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece usando unos ajustados shorts cacheteros de vinil, botas altas y una camiseta corta, para después posar de espaldas y lucir parte de su retaguardia.

Ese mismo sexy atuendo fue uno de los que Chiquis usó hace unos días para su concierto en Las Vegas, donde estuvo como invitada especial su amiga Becky G. Ambas hicieron un sensual perreo mientras se escuchaba su canción “Baila así”.

Uno de los covers que más le gusta a Chiquis Rivera es el que hizo al tema de Marco Antonio Solís “Si no te hubieras ido”, y complaciendo una vez más a sus fans publicó un video que la muestra a bordo de un auto, haciendo un playback de su propia canción con mucho sentimiento. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

