Ninel Conde modela frente al espejo para exponer sus pronunciadas curvas con mini bikini amarillo

Ninel Conde no se cansa de presumir sus curvas dentro de las redes sociales y en especial cuando utiliza diminutas vestimentas, tal como sucedió este fin de semana en el que posó frente al espejo con un diminuto bikini amarillo, momentos que fueron expuestos por ella misma.

No cabe duda que la cantante mexicana conocida como “el Bombón Asesino” es toda una experta a la hora de llamar la atención, pero no solo en cuanto a los escándalos que tienen que ver con su vida sentimental o la batalla legal que mantenía con Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel, con quien en días pasados finalmente logró llegar a una cuerdo por el bien del pequeño, sino que también ha logrado destacar por su belleza y silueta perfecta que constantemente roba miradas durante las presentaciones musicales que realiza o bien dentro de sus redes sociales, siendo este último uno de los escaparates preferidos para lucirse.

Así fue como una vez más deleitó la pupila de sus fanáticos gracias a un video que publicó dentro de su cuenta oficial de Instagram en la que aparece modelando frente al espejo un diminuto bikini color amarillo y delgadas tiras que rodearon su escultural silueta.

En la grabación de unos cuantos segundos, la también actriz reveló que era tiempo de consentirse con algunos tratamientos de belleza, pero antes demostró que a sus 46 años goza de una de las figuras más espectaculares del medio artístico, pues además de lucirse de frente al espejo, también mostró otras tomas que hizo de espaldas con su propio celular.

Y vaya que sabe cómo llamar la atención, pues dentro de su galería también colocó una seductora postal en la que posó mientras pasea a bordo de un yate con un diminuto conjunto de espejos sobre puesto sobre un bikini negro, aunque también dejó ver que dicha imagen forma parte del contenido exclusivo que comparte con los suscriptores de OnlyFans.

Pero tal como ha sucedido en otras ocasiones, Ninel Conde dejó claro a sus 5.4 millones de seguidores que no solo es capaz de elevar la temperatura frente al mar con ayuda de sus trajes de baño pequeñitos, pues también está preparada para lucirse con prácticamente todo tipo de prendas, por ejemplo, su diminuta pijama.

