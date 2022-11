Alejandra Espinoza luce su bronceado mientras salta la cuerda en el gimnasio

Alejandra Espinoza acude al gimnasio varias veces a la semana, y uno de sus ejercicios favoritos es saltar la cuerda. A través de sus historias de Instagram la actriz compartió un video en el que aparece usando shorts de color naranja y luciendo un perfecto bronceado, mientras se pone en forma al ritmo de la canción “As it was” de Harry Styles.

La bella actriz mexicana tiene ya más de tres millones de seguidores en Instagram, y en otro clip se mostró en Puerto Rico practicando boxeo. Junto a una de sus publicaciones ella escribió el mensaje: “Sacando el estrés que me generó el juego de Argentina vs Arabia Saudita 😭🥊 vamos a ver si después del de México tengo que regresar 😂😂😂😂”.

Hace algunos días Alejandra causó sensación en las redes al publicar un video en el que aparece paseando por el mar, con el agua hasta la cintura y usando un microbikini blanco. Inesperadamente y siempre sonriente la actriz confesó a sus fans que no sabe nadar. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

