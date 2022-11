Desnuda, Anitta promociona su colonia ‘íntima’ en honor a la selección de Brasil en Qatar 2022

Y si creíamos haberlo visto todo de la muy sexy brasileña ¡tenemos más!, Anitta posó totalmente desnuda para hacer promoción a su nueva colonia íntima “Puzz*” y no dudó en mostrar los resultados al mundo entero. Además de eso rindió un homenaje a la selección de fútbol de Brasil, la cual está dando el todo por el todo en el mundial de fútbol Qatar 2022.

Anitta volvió a mostrar su lado más sensual y hace promoción a su perfume “Puzz* by Anitta” acostada boca abajo en una cama con una toalla blanca que apenas cubrió sólo una pequeña parte de su trasero. Además, la cantante brasileña Anitta complementó su maquillaje en colores tierra con unas argollas, un collar de diamantes, un anillo y unos guantes negros. Por supuesto no olvidó su natal Brasil y menos a sus compatriotas que están en Qatar 2022. View this post on Instagram A post shared by Puzzy by Anitta (@puzzybyanitta)

La sorpresa no sólo tiene que ver con su estrategia de marketing de su perfume para la zona íntima. Misma que ya está disponible en el mercado. Además Anitta ha causado furor entre las féminas, pues no se trata de un perfume convencional sino de una colonia para literal, lo más privado del cuerpo. View this post on Instagram A post shared by Puzzy by Anitta (@puzzybyanitta)

Aunque la intérprete de “Downtown” y “Envolver” tiene meses haciendo publicidad de su producto, ha recibido algunas críticas por parte de los expertos. Así que haciendo gala de su acostumbrada frontalidad, la cantante de género urbano se ha dado la tarea de asegurar que su producto pasó por las pruebas pertinentes para corroborar que la colonia pueda usarse con confianza. View this post on Instagram A post shared by Puzzy by Anitta (@puzzybyanitta)

“Pasó por exámenes ginecológicos y dermatológicos y fue aprobado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria”, confirmó la compañía encargada de la elaboración. Asimismo, se hizo saber que esta idea surgió tras la rutina que llevaba a cabo Anitta, quien ya solía usar este tipo de fragancias íntimas que ya le había fabricado una amiga. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta le perreó a Sebastián Yatra

La intérprete volvió a hacer de las suyas en su famosa presentación de Latin Grammy que transmitió la cadena Univision y en esa oportunidad el elegido fue el cantante colombiano Sebastián Yatra.

Al momento de interpretar su canción Envolver, la diosa brasileña siempre escoge a una “víctima” para incluirlo en su show y bailarle de la manera más sensual posible. Así que el también ganador un gramófono fue como él mismo expresó: “La envidia de todos”. View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra)

Sigue leyendo:

Thalia patea la cara de Anitta en ensayos del Latin Grammy 2022

Anitta y Taylor Swift dejaron sus espaldas al descubierto en los AMA’s 2022

Anitta llegó mostrando un seno y explotó su perreo en la tarima de los MTV VMA’s 2022

Anitta usa sostén picudo como Madonna y hace su “Tra tra” de colita en el Lollapalooza

Anitta expone su retaguardia al usar un vestido con estratégicas partes transparentes