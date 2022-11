En microfalda verde Dua Lipa se recuesta en el piso a lucir su atuendo deportivo

Desde hace varios años Dua Lipa es imagen de la marca de ropa Puma, y ahora ha obtenido más de dos millones de likes en Instagram por unas fotografías en las que modela un colorido atuendo compuesto por body, microfalda verde y zapatos deportivos. Ella hasta se recostó en el piso luciendo muy sexy; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Nene, hace frío afuera”.

La cantante compartió una serie de imágenes de su reciente viaje a Estados Unidos, reflejando su gusto por la moda al posar con un outfit conformado por una falda de corte asimétrico, sostén de encaje y una blusa semitransparente llena de aberturas en la parte posterior. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Recientemente Dua Lipa obtuvo la ciudadanía albanesa, y lo dejó ver en varias fotos que compartió en esa red social. Precisamente en Albania terminará su gira mundial Future nostalgia, con un magno concierto que se llevará a cabo el 28 de noviembre. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa) View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

