En sexy selfie Marjorie de Sousa presume un ángulo hacia su profundo escote

Marjorie de Sousa siempre tiene ideas originales para los videos y selfies que comparte en su cuenta de Instagram. Ahora impactó con una foto que la muestra sentada en un camastro, pero levantó su teléfono celular para captar por medio de una toma en picada el profundo escote en su bikini.

La bella venezolana de 42 años también lució espectacular al acudir a un evento organizado por la revista GQ para celebrar a los “hombres del año”, y presumió su escultural figura en un ajustado vestido negro con aberturas a los costados.

Sacando su faceta de modelo Marjorie posó en una sesión de fotos usando un vestido multicolor con una parte transparente, lo cual dejó ver que no llevaba ropa interior. Ella escribió junto al clip el mensaje “preparando sorpresas”, por lo que sus fans ya están emocionados por saber de qué se trata el nuevo proyecto de la actriz. View this post on Instagram A post shared by Marjorie De Sousa 💜 (@marjodsousa)

