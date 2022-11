Marc Anthony no confía en Ben Affleck y protege a Jennifer Lopez

El cantante de salsa y ex esposo de Jennifer Lopez, Marc Anthony, supuestamente no anda del todo confiado en el cambio que supuestamente dio Ben Affleck antes de volver con la madre de sus mellizos Emme y Max. Según Radar Online, el puertorriqueño tiene los ojos puesto en el actor de “Batman”.

“… Escuchó demasiado sobre cómo Ben se volvió malhumorado y fuera de control como para pensar que era una gran idea volver con él…”, indicó un cercano a Marc Anthony dejando claro que el mismo no confía ciegamente en el actor de Hollywood y por eso se mantiene vigilante por: “Si algo llegase a suceder con Jennifer Lopez“.

Hace unos meses, el autor de “Vivir Mi Vida” y “Valió La Pena” habría dicho también que sólo deseaba que JLO fuese feliz porque así los mellizos Emme y Max también lo son. Recordemos que La Diva del Bronx vive con sus hijos en la ciudad de Los Ángeles junto a Ben Affleck y Marc entre Nueva York y Miami con su novia Nadia Ferreira. View this post on Instagram A post shared by Marc Anthony (@marcanthony)

JLO conmueve con fotos de Ben en Thanksgiving

La cantante de Nueva York compartió en Instagram unas fotos el Día de Acción de Gracias que han conmovido al mundo. En una Emme estaba sobre ella en lo que parecía ser un viajeen familia. En la otra, Ben Affleck cargaba al hijo de la intérprete de “Let’s Get Loud” y “On The Floor”, Max. El pequeño reposaba dormido en el hombro del actor de Hollywood. View this post on Instagram A post shared by En Casa Con Telemundo (@encasacontelemundo) Deslizar a la derecha.

Sin duda y tal como han confirmado varios medios también, Ben Affleck estaría prácticamente dedicado a la crianza de los mellizos y de sus tres hijos con la actriz Jennifer Garner: Violet, Seraphina y Samuel. Mientras que Jennifer Lopez sigue cumpliendo con compromisos laborales y sociales. View this post on Instagram A post shared by Gossip Gossip (@gossip6629)

Crisis en Bennifer

Las fotos que compartió en Instagram Jennifer Lopez surgen después que el mismo sitio Radar Online dijera que el matrimonio entre Jennifer y Ben no estaría pasando por un buen momento apenas a 4 meses de su majestuosa boda. Aseguran que Affleck es un tipo sencillo que quiere andar en jeans y franela fumando un cigarro mientras que la ex de Marc Anthony es una de las mujeres más elegantes de la industria del entretenimiento. View this post on Instagram A post shared by celeb style fanpage (@thestylejuice)

Así que, puede que sean ciertos los rumores de diferencias, pero también es cierto que parecen haberlo solventado dividiendo las funciones ahora que son marido, mujer y cinco en hijos de por medio. Guste o no, Bennifer sigue cautivando a los más enamorados y fans. View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez and Ben Affleck (@jlo_and_benaffleck)

Sigue leyendo:

¡Jennifer Lopez celosa! No soltó a Ben Affleck mientras éste hablaba con Jessica Chastain

Jennifer Lopez mostró medio busto junto a Ben Affleck en el desfile de Ralph Lauren

Lopez retoma sus redes sociales y anuncia su nuevo álbum “This is me…now”

Jennifer Lopez borra todas sus publicaciones en Instagram

Jennifer Lopez asegura que todo va bien con su relación y pide ser llamada Sra. Affleck

Acusan a Jennifer Lopez de ser una patrona abusiva con las niñeras de sus hijos ¡No le duran!