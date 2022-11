Rosalía y Rauw Alejandro: fuertes rumores de embarazo

No existe duda de que la cantante española Rosalía y su gran amor, el también cantante de género urbano puertorriqueño Rauw Alejandro, se han logrado consolidar como una de las parejas más queridas de la industria musical y hoy ese amor se hace más fuerte. Después de su participación en Latin Grammy 2022 comenzó a correr la noticia de que la Motomami podría estar embarazada.

Los rumores que Rosalía y Rauw Alejandro estarían a la espera de su primer hijo están corriendo a la velocidad de la luz en el internet y en las redes sociales. Una de las páginas de fans más importante de la pareja, quienes además siempre han dado con las exclusivas que publicado, aseguran y catalogaron a los cantantes como: “Motopadres”.

Este comentario llega después de que Rosalía hablara de su deseo de ser madre en una entrevista con Borja Voces para el programa Primer Impacto de la cadena Univision.

“Te puedo decir que tengo una ilusión muy grande de tener muchos hijos, me encantaría”, dijo La Motomami. Sin embargo, mencionó que no es un plan que intenta llevar a cabo a corto plazo. “Yo creo que eso es una cosa que en el futuro se verá” apuntó. Pero sí dejó claro que está más enamorada que nunca de Rauw. .@Rosalia hablando de la posibilidad de abandonar temporalmente la música para ser madre, en la entrevista con @borjavoces para el programa @PrimerImpacto pic.twitter.com/IAXypZvqnn— ROSALÍA COLOMBIA 🇨🇴/ Fan Page (@ROSALIAC0LOMBIA) November 8, 2022

Es importante resaltar que justo en este momento la intérprete de “Despecha” goza un éxito indiscutible. Tras ponerle fin a su Motomami World Tour 2022, con la que recorrió un sinfín de países y por si fuera poco ser una de las más grandes galardonadas en la reciente edición de el Latin Grammy 2022, en donde obtuvo cuatro galardones y se botó con su presentación. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Estas razones podrían indicar que Rosalía quizás planea seguir posicionando su carrera artística, afianzar su relación con Rauw y más adelante dedicarse a formar una familia. Esto, a pesar que muchos dijeron que a la cantante española tenían una pancita de embarazo sospechosa en la alfombra roja del Latin Grammy en Las Vegas. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Luego de tanto trabajo, ambas estrellas podrían estar pensando en tomarse un merecido descanso y así lo ha ratificado el intérprete de “Todo de ti” y “Te Felicito”, quien en una entrevista apuntó que quiere hacer otras cosas y que estaría pensando en un posible retiro como cantante, View this post on Instagram A post shared by RAULEETO (@rauwalejandro)

“Yo no voy a estar bailando toda mi vida. Va a llegar un momento en el que ya como que yo aporté a la música, estas fueron mis metas y ya las cumplí. Quiero dedicarme a otras cosas, no sólo a la música”, aseguró Rauw. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv)

