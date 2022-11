A bordo de un yate María Chacón presume su bronceado usando un bikini rosa que le queda chico

María Chacón cuenta con una figura escultural, y ahora ha sorprendido a sus fans publicando en sus historias de Instagram una foto que la muestra a bordo de un yate, usando un sombrero y un sexy bikini de color rosa que le queda chico en la parte superior.

La actriz mexicana nadó un poco, para después mostrarse saliendo del agua para regresar a la fiesta que se celebraba en el yate, posando muy sexy en un video. Ella lleva uno de los roles coestelares en la telenovela “Cabo”, y debido a que muchas de las locaciones son cerca del mar ha aprovechado para disfrutar del clima cálido, presumiendo su perfecto bronceado.

Recientemente María Chacón acudió en Ciudad de México a un festival musical, ya que es fan de la música de género urbano. Ahí impactó a todos por su atuendo, consistente en un ajustado body blanco con aberturas laterales que combinó con pantalones cargo. El toque final a su look fueron unas gafas oscuras. View this post on Instagram A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀María Chacón Fans (@mariachaconfanclub)

También te puede interesar:

-En el gimnasio, María Chacón y Bárbara de Regil se lucen llenas de sudor después de hacer ejercicio

-En ajustados shorts María Chacón se luce desde el gimnasio después de su rutina de ejercicios