Aleida Núñez expone su lado más atrevido posando con sexy body rojo

Aleida Núñez dejó expuesto su lado más atrevido posando con un body rojo, todo como parte del atrevido contenido que publica a través de su página de contenido exclusivo con el que confirma que a sus 41 años es una de las celebridades más bellas.

La originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, saltó a la fama por su belleza en concursos de belleza y años más tarde logró destacar como actriz y cantante; pero en donde también ha ganado fama es dentro de las redes sociales, pues a través de ellas disfruta presumir su despampanante silueta con atrevidos destapes.

Pero además de ser toda una celebridad, hace unos meses su nombre acaparó los reflectores por el fugaz romance que sostuvo con el acaudalado empresario Buba Saulsbury, quien la consentía con costosos regalos e incluso un lujoso viaje por Medio Oriente, en donde se dejaron ver muy enamorados. Romance que solo duró unos meses, pues fue la misma actriz quien confirmó su separación.

Pese a los escándalos, Aleuda Núñez se convirtió en favorita de un importante número de fanáticos que admiran su belleza dentro de las plataformas de contenido exclusivo, comunidad a la que se unió en este 2022 y en la que por supuesto aparece posando con reveladores trajes de baño y conjuntos de lencería que resaltan su escultural silueta.

Un claro ejemplo de ello fue la postal en la que expuso su lado más atrevido posando desde un auto deportivo de lujo mientras viste un sexy body rojo con el que seguramente ha dejado con la boca abierta a más de uno.

Y aunque en esta instantánea presumió al máximo su belleza, no es la única ocasión en la que se ha dejado ver desde esta atrevida faceta, pues en un breve video también apareció posando con la misma prenda de escote hasta la cintura y transparencias, pero dejando ver más de un seductor ángulo. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Siguendo con el acalorado catálogo de destapes, Aleida Núñez derrocho sensualidad mostrando su anatomía con una mínima tanguita negra y top de red completamente traslúcido, conjunto que resaltó con larga melena rubia que, como era de esperarse, generó reacciones en forma de corazón. View this post on Instagram A post shared by Contenido VIP (@contenidovip.agencia) View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

