Chiquis confiesa qué sintió al grabar “Si No Te Hubieras Ido” de Marco Antonio Solis

¡Ya disponible en todas las plataformas digitales! Chiquis Rivera deja salir su talento con la impecable interpretación de “Si No te Hubieras Ido”, del popular Marco Antonio Solís. Sin miedo a nada, la Abeja Reina entró al estudio para hacer uno de sus sueños realidad.

A través de su perfil de Instagram, Chiquis Rivera presumió de cómo llevó a cabo el proceso de grabar una de las canciones más importantes de la música latina. “Una de mis canciones favoritas del maestro”, refiriéndose a la obra de Marco Antonio Solis, El Buki. La hija de Jenni Rivera lo consideró como todo un honor.

Con esta noticia, Chiquis Rivera además anunció que su interpretación la lleva a formar parte del álbum “Mas Norteño”, producido por Abelardo Rivera, José Luis Cornejo y Jair Alcalá.

Desde ya la receptividad se hace sentir en redes sociales, pues con el pequeño extracto publicado, la artista y exponente del regional mexicano generó gran emoción entre su fanaticada que por supuesto se hizo sentir a través de los comentarios: “Esa hermosa canción tiene dedicatoria con nombre y apellido”, “¡Qué bonita se escucha tu versión!”, “Excelente trabajo”.

Recientemente la Abeja Reina había hecho mención a este importante proyecto. La producción lleva días dando de qué hablar por haber sido presentada en la gala de Person Of The Year de los Latin Grammy 2022, en donde el gran homenajeado fue justamente El Buki, Marco Antonio Solís. View this post on Instagram A post shared by Marco Antonio Solis (@marcoantoniosolis_oficial)

Y, aunque para la carrera de la hija de Jenni Rivera este lanzamiento es de gran importancia, ella reveló que: “Fue una canción muy difícil para grabar, me tomó un poquito porque sentía muchas emociones, muchos sentimientos encontrados”. Obviamente de más está decir que es por la ausencia de la mujer que más amaba en el mundo, La Diva de La Banda.

“Si no te hubieras ido” es una canción que contó con la composición del mismo Marco Antonio Solís, quien la lanzó al mercado en el año 1999 de la mano con su álbum de estudio “Trozos de mi alma“. Su letra está repleta de amor y tristeza, pues se refiere a una persona que ama, pero ya no está.

Vale recordar que, para Chiquis Rivera tener cercanía con Marco Antonio Solís significa mucho. La fallecida Jenni Rivera era fiel seguidora de El Buki, por lo que para ella se convirtió en un artista de relevancia desde temprana edad. Y ahora, cuando tiene en su haber dos Latin Grammy al Mejor Disco Música Banda en 2020 y 2022 respectivamente, es también todo un reto del que está desde ya saliendo airosa. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Es por eso que Chiquis recibió con gran apego este tema. Este año Jenni cumplirá 10 años de haber perdido la vida en un fatídico accidente de avión. Misma razón por la que la Abeja Reina prepara una serie de sorpresas de alta envergadura junto a sus hermanos Jenicka Lopez, Johnny Lopez, Jacqie Rivera y Mike. View this post on Instagram A post shared by Jacqie Rivera (@jacqierivera)

