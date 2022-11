Horóscopo chino de hoy 29 de noviembre: las predicciones para cada signo

Este martes 29 de noviembre, el perro de fuego no será portador de las mejores energías, pues debido a su combinación con un “oficial” conocido como “cerrar”, lo más recomendable para hoy será empezar a hacer un balance de este año que está próximo a terminar y evitar iniciar actividades importantes.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Ten en cuenta, además, que, de acuerdo a los preceptos de la astrología china, el año solo inicia hasta el 4 febrero, así que quienes hayan nacido antes de ese día, tendrán como animal regente al del año anterior. Por ejemplo, el signo zodiacal de alguien cuya fecha de nacimiento sea el 8 de enero de 2003, será el caballo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Sin lugar a dudas, este año no ha sido el más fácil para las ratas, pero este día llegará con importantes cambios que les darán tranquilidad. Atrás empezarán a quedar los desamores y los problemas económicos y laborales, así que estén pendientes de las señales y no dejen de contestar ninguna llamada, pues alguna de ellas podría ser la oportunidad que están esperando.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El día del buey estará lleno de obligaciones y tareas por cumplir. Por esto, la principal recomendación que le da el perro es que inicie sus actividades desde temprano y evite cualquier distracción (especialmente aquellas que tienen que ver con redes sociales), ya que, si no cumple a tiempo, las consecuencias pueden ser bastante delicadas.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

A quienes nacieron en los años del tigre se les presentarán desperfectos y gastos inesperados. Dado que pueden ser daños bastante delicados, no darán ningún margen de espera para su reparación, y por esta razón, el tigre deberá echar mano de sus ahorros para poder mitigar la situación. Lo grave vendrá si no los tienen, pues se verán compelidos a solicitar préstamos y por unos meses deberán “apretarse el cinturón”.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Los romances ocasionales e inesperados acompañarán a los conejos durante este día. Si están solteros y no están interesados por el momento en una relación estable, podrían aprovechar el día para conocer personas interesantes. Pero, si, por el contrario, ya tienen pareja o lo que buscan en un romance duradero, el día podría traerles bastantes conflictos y corazones rotos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Con el antagonista del día en su contra, lo más recomendable para los dragones es que se mantengan dentro de su rutina. La energía de hoy es bastante inestable y podría traerles discusiones y conflictos. Mantengan un bajo perfil (por más difícil que les parezca) y eviten iniciar actividades importantes. También es recomendable que se mantengan alejados de lugares con baja vibración energética.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Es importante que quienes nacieron en los años de la serpiente estén pendientes de su salud. El estrés que han sufrido las últimas semanas ya está afectado su cuerpo, especialmente su sistema inmunológico, y por esta razón estarán más propensos a contraer alguna enfermedad. Así que sigan una dieta balanceada, manténganse alejados de sitios muy concurridos y, ante cualquier malestar, visiten de inmediato a su doctor, no permitan que la enfermedad tome ventaja.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los regidos por el caballo podrían encontrar este día la ayuda que necesitan para sacar un proyecto adelante o solucionar un problema que vienen cargando de tiempo atrás. La estrella de los nobles los acompaña hoy y les pondrá en su camino a las personas indicadas. Así que toquen puertas, asistan a reuniones y eventos y hablen con su amigos y familiares, pues en cualquier de estas actividades podría estar la clave para lograr su propósito.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Lo menos recomendable que puede hacer la cabra hoy es planear. Todo lo que programe y agende resultará “al revés”, ocasionándole a las ovejas estrés y ansiedad. Sin embargo, el perro le sugiere que evite angustiarse, pues así crea que todo está saliendo mal, si fluye con la situación y va a la par de los acontecimientos, al final del día el resultado será más que satisfactorio. Recuerden, hoy no es un día para luchar contra la corriente.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Por muy difícil que esto les parezca, los monos deberán mantener la boca cerrada. Eviten inmiscuirse en asuntos ajenos, no den opiniones que no les han pedido y, sobre todo, guarden los secretos que les han confiado otras personas. La prudencia y el silencio deberán ser su bandera este día, y si no siguen estas recomendaciones, las consecuencias pueden ser bastante delicadas.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Este día puede ser bastante positivo para quienes nacieron en los años del gallo, siempre y cuando sean precavidos. La recomendación que les da el regente del día es que sean cuidadosos con sus actividades físicas, pues la estrella de los percances los acompaña y podrían sufrir lesiones al momento de practicar algún deporte o manipular herramientas.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El regente del día tendrá la energía a su favor siempre y cuando sea organizado. Desde temprano planeen su día y sigan al pie de la letra su agenda. Si creen que no pueden cumplir con todas sus tareas pidan ayuda y deleguen, pero estén pendientes de todos los detalles. Puede parecer agotador, pero si siguen esta recomendación la recompensa por parte de sus superiores no tardará en llegar.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Es recomendable que los regidos por el cerdo se mantengan alejados de las discusiones y los conflictos. Hoy hay un grupo de estrellas negativas que acompañan al chancho y lo vuelven irritable y pendenciero. Deberán ser conscientes de esta situación y tratar de controlarla al máximo, pues podrían terminar involucrados en peleas innecesarias, especialmente con su pareja. Enciendan una vela de color blanco.