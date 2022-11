¡Pillada! Karol G causó un alboroto con topcito en restaurante de Colombia

Para La Bichota, Karol G, su familia es todo y esto incluye a sus padres, hermanas y sí, también a su equipo de trabajo. Mismos con los que fue pillada en un restaurante en la paradisíaca ciudad de Cartagena de Indias, Colombia vistiendo un modelito muy sexy: un topcito y abdomen a la vista.

Karol G asistió al recinto gastronómico vistiendo un jean tipo cargo pant en combinación con un top mínimo que le permitió llevar su espalda descubierta, abdomen y resaltar sus pechos.

En el video que se ha hecho viral, lograron capturar a Karol G en medio de su reunión familiar, la ex de Anuel AA se mostró tan cariñosa como de costumbre, saludando y sonriendo ante las cámaras de quien logró guardar este momento para la historia.

Durante su carrera, Karol G ha posicionado como una de sus más fuertes características dejarse ver bastante sensual en la mayoría de las ocasiones. La intérprete colombiana sabe muy bien cómo combinarse a la hora de escoger sus outfits, lo que le permite estar de punta en blanco y así siempre conseguir un sinfín de halagos.

En los últimos días, la intérprete de “Tusa” y “Provenza” ha conseguido llamar la atención de muchos por sus recientes publicaciones en Instagram y Tik Tok, en donde se ha dejado ver con outfits transparentes, brillantes y hasta de cuero con los que resalta aún más sus exuberantes curvas. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Por supuesto está sería una de las tantas razones por las que “La Nena de Medellín” causa impacto entre los seguidores de la buena música y el mundo del entretenimiento, pues su carrera profesional sigue sumando éxitos más allá del género urbano.

Su más reciente sencillo, Cairo, ya cuenta con más de 34 millones de visitas en su canal de YouTube y en las distintas plataformas musicales se posiciona entre los primeros lugares, rompiendo como siempre todo tipo de récords.

Karol G se atrevió a mostrar cómo podría ser su funeral

En TikTok, La Bichota también cuenta con una amplia comunidad de seguidores logrando reunir más de 40, lo que le da pie a que su contenido se posicione cada día más. View this post on Instagram A post shared by FANS BADBUNNY NATTINATASHA KAROLG RAUW ROSALÍA (@badbunny_karolg_nattinat_rauw)

Junto a su mejor amigo, Daiky Gamboa, la reggaetonera se divirtió de una manera bastante peculiar: recreando cómo vivirían su funeral y le añadieron una manito mínima de silicón que le acariciaba la cara a la colombiana.

Algunas personas se gozaron el material tanto como ellos, mientras que otros la criticaron y se dejaron ver indignados por considerar que no es un acto con el que se debería jugar y hasta lo catalogaron de: “Perturbador”.

