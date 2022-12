En cacheteros, Chiquis Rivera baila muy sexy con la camiseta de la selección de México

La Abeja Reina ahora sí que puso a arder el Instagram. Chiquis Rivera usó unos cacheteros mínimos de látex e hizo una serie de seys movimientos con los que dejó a más de uno botando la baba. Para cereza del pastel, la cantante de regional mexicano llevaba puesta la selección de la camiseta de la selección de fútbol de México.

Minutos antes que El Tri cayera ante Arabia Saudita en las eliminatorias del mundial de fútbol FIFA Qatar 2022, Chiquis Rivera se contoneó en cacheteros y dejó a la vista gran parte de sus atributos incluyendo el más admirado de todos: su colita. Sin miedo a nada, la ganadora de 2 Latin Grammys por Mejor Álbum Música Banda bailó y cantó al ritmo de la canción “Vámonos de Fiesta”, de La Banda El Recodo de Cruz Lizarraga y lo publicó en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera (@chiquisoficial1)

Por supuesto, que esto animó a todos los seguidores de la selección de fútbol mexicana ante la derrota de l 2-0 a favor de Arabia Saudita. Muchos fueron los que volvieron a sonreír al ver a Chiquis con esa energía, alegría, belleza y sensualidad. Además, como siempre deja que claro que, aunque nació en Los Ángeles, por su venas lleva muy presnete la su sangre y raíces mexicanas. View this post on Instagram A post shared by 979laraza (@979laraza)

Chiquis dedica canción a Jenni

Chiquis Rivera grabó hace poco el tema de Marco Antonio Solis, Si No Te Hubieras Ido. Esto sucede justo que El Buki fuese homenajeado en Las Vegas como Person Of The Year en la máxima celebración de la música latina.

La Abeja Reina dijo que para ella fue todo un reto entrar a estudio a grabar este tema musical justo cuando estamos a nada del aniversario número 10 del fallecimiento de La Diva de La Banda, Jenni Rivera: “…Me tomó un poquito porque sentía muchas emociones, muchos sentimientos encontrados”, escribió la intérprete de “Entre Copas y Besos”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

