Eugenio Derbez publicó foto con preservativo en apoyo a la selección de México

El actor de Hollywood, Eugenio Derbez, publicó minutos antes que comenzara el juego del mundial de fútbol Qatar 2022 una foto en su cuenta de Instagram, donde se le veía un preservativo verde en la mano indicando apoyo a la selección nacional de fútbol de su país, México. “Hoy ponte la verde”, dijo el mexicano.

Misma que perdió ante Arabia Saudita 2 goles a 1 y quedó automáticamente eliminada del mundial de fútbol de la FIFA 2022. Obviamente, se trataba del buen sentido del humor negro del artista y del muy común albur mexicano. Todos halagaron el gran chiste de Eugenio Derbez, pero su hijo José Eduardo Derbez fue uno de los comentarios que más llamó la atención.

“Desde cuándo“, dando a entender que era muy tarde para usar un condón o preservativo, pues ya había tenido varios hijos. No es un secreto que esta familia es unida por la sangre y el humor. Además que entre Eugenio Derbez y sus cuatro hijos siempre andan “echando carrilla” entre ellos.

“Ah mira, no sabía que tu los conocías chato jajajaj“, dijo Vadhir causando más comentarios graciosos entre los fans de Los Derbez.

Eugenio Derbez y su accidente

El actor de No Se Aceptan Devoluciones sufrió un accidente hace poco y eso lo llevó directo a un quirófano donde se sometió a una cirugía, pues su hombro se rompió en múltiples pedazos. Después de un tiempo en cama, el esposo de Alessandra Rosaldo se ha puesto de pie y ha dejado claro que ni siquiera este tipo de reposos le quitará su mejor sonrisa. View this post on Instagram A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez)

Por supuesto Vadhir Derbez, quien estaba con él al momento del accidente y sus hijas Aislinn Derbez y Aitana Derbez no se han separado del actor. Tampoco han dejado de bromear con él y con los millones de fans que tienen los protagonistas de Vacaciones Con Los Derbez, quienes le están diciendo al mundo: “Al mal tempo, buena cara”. View this post on Instagram A post shared by Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo)

