Horóscopo chino de hoy 30 de noviembre: las predicciones para cada signo

Finaliza el mes de noviembre (aunque aún nos quedan unos días más del mes del chancho) y lo hace de la mano del cerdo de fuego, lo que convierte a este miércoles en un día adecuado para presentar propuestas de todo tipo.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Pero también es muy importante tener en cuenta que, para la astrología china, el año no inicia el 1 de enero sino el 4 de febrero. Por esta razón, quienes hayan nacido antes de ese día tendrán como animal regente al mismo del año anterior. Así, si, por ejemplo, tu fecha de nacimiento es el 11 de enero de 1995, tu signo zodiacal es el perro, pues para esa fecha, aún no había iniciado el año del cerdo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Este será un día de buena fortuna y felicidad para quienes nacieron en los años de la rata. La energía se sigue equilibrando a su favor y las oportunidades llegarán casi que por “arte de magia”. Sin embargo, el cerdo les pone una condición y es que tengan al día todos sus asuntos. Paguen sus deudas, terminen sus tareas, hagan las paces con quienes tengan enemistad. Hasta tanto no hagan esto, la energía no les ayudará.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Con el apoyo del cerdo, los bueyes tendrán un día propicio para encontrar pareja. Las energías del día les ayudarán a conocer nuevas personas o arriesgarse a invitar a salir a esa persona que desde hace días los tienen suspirando. Por otro lado, algún amigo o familiar se acercará a ustedes pidiéndoles consejo, no los dejen solos y traten de ayudarles lo más que puedan.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La energía de hoy le ayudará al tigre a cerrar ciclos y dar inicio a nuevos comienzos. Hay algunos asuntos y situaciones que desde hace días no les permiten a los regidos por el tigre avanzar, pero hoy tendrán las estrellas a su favor para poder poner “puntos finales” sin complicaciones y, lo más importante, sin hacerle daño a otras personas.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El consejo que le da el cerdo a su amigo el conejo es que trabaje en equipo y busque alianzas. El éxito estará asegurado para las liebres, siempre y cuando tengan presente que necesitan rodearse de personas con sus mismos intereses y deseos de progresar. Eso sí, no olviden agradecer y reconocer la ayuda que recibieron de los demás.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Las puertas se abrirán con facilidad para quienes nacieron en los años del dragón. Las propuestas y peticiones que presenten hoy muy probablemente obtendrán una respuesta favorable, especialmente aquellas relacionadas con su trabajo y estudios. Si hacen algún “sacrificio” o ayudan a una persona o animal desvalido la energía positiva será mucho más poderosa.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Con dos cerdos en su contra, lo mejor que puede hacer la serpiente es mantener su rutina normal. Limítense a las tareas propias del día y eviten iniciar cualquier actividad de importancia. Si deben viajar o estar todo el tiempo por fuera de su casa o lugar de trabajo, sean muy cuidadosos con sus pertenencias y documentos importantes, pues podrían extraviarlos con facilidad.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El regente del día le sugiere a los caballos que se mantengan alejados de personas negativas. Hoy estarán más sensibles a la energía y compartir con “vampiros energéticos” los afectará con mayor facilidad. No se dejen permear por la mala vibra de otros y, en la medida de lo posible, lleven con ustedes una turmalina negra que les ayudará a estar más protegidos.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El carácter fuerte de la cabra podría meterla en algún problema este día. Andar de mal humor y con ganas de desquitarse con todo el mundo no beneficiará a aquellos nacidos en los años de la oveja ya que podrían provocar disputas y conflictos innecesarios, especialmente con compañeros de trabajo o estudio y esto, lógicamente, los dejará muy mal parados frente a sus superiores.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La estabilidad y tranquilidad económica regresa a la vida de los monos. La fuerza del tigre en su año de regencia ya se está apagando y esto les permitirá ir retomando, poco a poco, la normalidad en su vida. Hoy se les presentarán propuestas inmejorables que les alivianará las cargas para los próximos meses. Eso sí, recuerden la importancia de mantener e incrementar un ahorro, pues podrían necesitarlo pronto.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Y de nuevo la ambición del gallo le jugará una mala pasada. Los regidos por este animal no quieren aprender y se niegan a aceptar que el dinero no lo es todo en la vida. Continúan siendo “adictos” al trabajo y no precisamente porque los haga felices, sino porque cada día quieren y quieren más y esto está poniendo en grave riesgo sus relaciones familiares y de pareja. Es momento de hacer un alto en el camino o la lección será muy dolorosa.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Las estrellas del romance y la armonía estarán con los perros durante este día. Se sentirán románticos y enamorados lo que, obviamente, redundará a favor de su relación sentimental. Así que aprovechen para pasar tiempo con su pareja. Los perros solteros también se verán favorecidos pues tendrán muchas posibilidades de conocer a alguien especial.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El día puede ser bastante positivo para el chancho siempre y cuando esté dispuesto a soltar el pasado. Llevan varios días “rumiando” hechos y situaciones que ya deberían haber quedado atrás y esto no los está dejando avanzar. Es momento de perdonar y perdonarse, y permitirse vivir nuevas experiencias con nuevas personas.