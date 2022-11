Ninel Conde luce su retaguardia y su abdomen de acero usando un microbikini

Complaciendo a sus fans Ninel Conde se dejó ver en un video grabado por ella misma, usando un microbikini amarillo y posando frente al espejo mientras luce su abdomen de acero. El mensaje que escribió en su post fue: “Perdí 5 libras…y aún quiero perder 5 más”.

El bombón asesino también causó sensación por una fotografía en la que aparece muy relajada en un sillón, usando sexy ropa interior y acompañando todo con un mensaje positivo dedicado a sus seguidores: “Soy exactamente la misma en ambas facetas. ❤️‍🩹 Detrás de cada artista hay un ser humano, sentimos y queremos igual que cualquier persona, tenemos altas y bajas y a veces eso suele olvidarse. Agradezco el apoyo que siempre me ofrecen. ¡Gracias por siempre estar!” ❣️

Hace ya muchos años Ninel Conde compartió créditos con Dulce María en la telenovela “Rebelde”, en la que interpretaba a su mamá. Ahora publicó en Instagram un video con una escena del melodrama, expresando su satisfacción por ese trabjo: “Ay mi hermosa @dulcemaria cómo te sigo queriendo. 🥰✨ Aún recuerdo la vez que la hicimos hermana de @anahi , vaya manera de reaccionar.😂🥰 ¿Recuerdan esa escena?” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

