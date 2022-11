Wanda Nara desmiente reconciliación con Mauro Icardi tras calientes vacaciones en las Maldivas

Mientras que el mundo del fútbol se encuentra concentrado en el Mundial de Qatar 2022, los futbolistas que no fueron convocados que no asistieron porque su Selección no clasificó recargan energías de cara al reinicio a finales de diciembre y principios de enero de 2023.

Uno de esos futbolistas es Mauro Icardi, que luego de mucha polémica y tertulia de la fuente rosa por su supuesta separación de la modelo y empresaria Wanda Nara, compartió unas fotografías hace unas semanas con su todavía esposa y un texto que daba entender una reconciliación pero todo parece indicar que ‘el objetivo no se logró’.

La propio modelo argentina utilizó su cuenta en la red social Instagram para aclarar lo sucedido, algo que de seguro ha terminado de romper el corazón de un Icardi que nunca se rindió en el objetivo de tranquilizar su matrimonio.

Ahí la tenés a la tóxica.

Que le pasa? Llega a Argentina y se acuerda que detesta al marido?

Ya fue Wanda no te la cree nadie amiga..#wandanara #Icardi pic.twitter.com/ssr7UmyyaP— Yessica (@LimadaDelCulo) November 29, 2022

“Estaría mintiendo. Intenté porque creo que una relación de tantos años merecía otra oportunidad…pero no resultó”, dijo Nara a través de las historias al responder el comentario de un seguidor.

Todos los medios de espectáculos apuntaron que los esposos estaban hace poco en las islas Maldivas, buscando reavivar su relación, pero lo dicho ahora por la modelo de 35 años indica que ya es el punto y final de este mediático matrimonio.

