A sus 57 años Myrka Dellanos impacta al lucir su figura en un minivestido negro

En los últimos meses de este año Myrka Dellanos ha estado muy presente en las redes sociales, y ahora impactó a sus fans con unas fotos y un video que la muestran muy sexy, usando un minivestido negro que delineó su figura y demostró que a sus 57 años luce espectacular.

La conductora también acudió a la entrega de Premios Monitor Latino para presentar un reconocimiento al cantante cubano Willy Chirino por su larga trayectoria artística. Para la ocasión ella optó por un ajustado vestido que resaltó su minicintura. View this post on Instagram A post shared by MYRKA DELLANOS (@myrkadellanos)

En su cuenta de Instagram Myrka se deja ver con todo tipo de outfits, y obtuvo más de 127,000 likes por un clip en el que aparece modelando un ajustado conjunto deportivo de top y leggings en color gris, de la misma línea que promociona su hija, la influencer Alexa Dellanos. View this post on Instagram A post shared by MYRKA DELLANOS (@myrkadellanos)

También te puede interesar:

-Myrka Dellanos personificó a Jenni Rivera y le llueven piropos en redes

-Myrka Dellanos presumió su figura en el mismo vestido de terciopelo que usó hace 17 años