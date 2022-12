Camilo mostró sus cochinos pies en Instagram a lo Belinda

¡Oh, no! Una noticia de Camilo le ha dado la vuelta al mundo y no precisamente por algún lanzamiento o algo relacionado a la familia Montaner, su esposa EvaLuna o su hija Índigo sino por una parte de su cuerpo: sus pies. Mismos que catalogaron de cochinos por lo negros que los tenía. Por supuesto los fans no lo pasaron por alto, como pasó hace días con las pantuflas cochinas de Belinda.

Camilo hoy da de qué hablar por publicar en su perfil de Instagram: una fotografía en la que sus pies se convirtieron en los protagonistas, al dejar ver lo asquerosos que quedaron tras su presentación en Los Ángeles. Belinda no hizo lo mismo, pero sí recibió las mismas críticas al publicar una foto frente al espejo. Las que llamaron la atención fueron sus pantuflas “asquerosas” y los fans le dieron hasta el balde.

Muchos de sus seguidores dijeron: ‘¡¿QUÉ ES ESO!? 😱’, al notar este detalle… https://t.co/Rfk3lLltVb— Univision Famosos (@unifamosos) November 23, 2022

Esta publicación, por supuesto generó un sinfín de comentarios negativos para al cantante colombiano y yerno de Ricardo Montaner. Entre las críticas le escribieron lo siguiente: “Él siempre ha tenido mal aspecto”, y otros tantos hicieron mención al asco que genera tan solo ver la foto de los pies cochinos de Camilo.

Y es que, vale recordar que el esposo de Evaluna Montaner prefiere estar sobre el escenario en pies descalzos a lo Shakira más bien. “En el escenario siempre estoy descalzo, me siento raro si tengo zapatos en mi lugar sagrado. En casa procuro estarlo y es un atajo para estar como aterrizado”, comentó en alguna oportunidad Camilo.

Aunque no existe duda de que el intérprete de Vida de Rico y Desconocidos se ha convertido en uno de los cantantes más populares y querido de la actualidad, muchas de sus acciones han terminado generando críticas por parte de algunos seguidores del mundo del entretenimiento.

Con su tour “De Adentro Pa Fuera”, Camilo ha estado girando por distintos lugares del mundo y por supuesto Estados Unidos no sería la excepción. En el álbum que escogió como portada la polémica foto, también agregó otras instantáneas de él en algún lugar de L.A, y videos de su presentación. View this post on Instagram A post shared by HBO Max Latinoamérica (@hbomaxla)

Camilo invita a Camila Cabello a cantar

Para esta fecha, el colombiano tuvo la oportunidad de compartir en tarima con Camila Cabello. Episodio que no sólo causó emoción en ellos, sino en los cientos de fanáticos que se dieron cita para ir a verlos. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Junto al clip en el que se ve al par de artistas interpretando su éxito Ambulancia, la cantante de origen cubano escribió: “Te amo Camilo!!! Gracias por tu amistad. La tribu forever”. Más de Camila Cabello junto a Camilo cantando "Ambulancia" esta noche en Los Ángeles. pic.twitter.com/4bftrFmPng— Working For Camila (@workingforcc) November 29, 2022

Algunos fanáticos expresaron sus sentimientos al verlos juntos en tarima y se permitieron en alentar a Camila a que asistiera a la presentación de Camilo en Chile, específicamente en Viña del Mar. Evento programado para llevarse a cabo el próximo 2023, entre 19 y 24 de febrero Ahí también se estarán presentando otros artistas como: Karol G, Maná, Alejandro Fernández y Christina Aguilera. View this post on Instagram A post shared by Festival de Viña del Mar (@elfestivaldevina)

