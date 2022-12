Horóscopo chino de hoy 1 de diciembre: las predicciones para cada signo

Este jueves 1 de diciembre la rata de tierra será la regente y su energía no es muy propicia para las relaciones, de cualquier tipo, ya que la energía de calamidad podrá generar discusiones y malos entendidos.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante tener en cuenta que, de conformidad con los preceptos de la astrología china, el año solo inicia hasta el 4 de febrero, a la par que lo hace el año solar, por esta razón, aquellas personas cuyo nacimiento se ubique antes de ese día, se entiende que su signo zodiacal es el mismo del año anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La rata como regente del día podrá aprovechar su propia energía para limpiar sus espacios y su vida. Es recomendable que hoy les haga espacio a cosas nuevas, se deshaga de todo aquello que ya no usa y, por qué no, inicie una dieta. Igualmente, si los regidos por la rata están pensando en poner fin a alguna relación que ya no les aporta nada positivo, el día es favorable para hacerlo.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es importante que quienes nacieron en los años del buey controlen su mal humor. Este día se sentirán irascibles y esto podría llevarlos a perder el control con facilidad. Si ceden a estos impulsos terminarán hiriendo los sentimientos de personas cercanas, quienes optarán por alejarse y romper cualquier relación con los búfalos.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La rata le sugiere a los regidos por el tigre que dejen a un lado sus ansias de controlar a sus compañeros y, especialmente, seres queridos. La confianza es un pilar fundamental de las relaciones y, si el tigre no logra entender esto y, sobre todo, ponerlo en práctica, terminará enfrascándose en discusiones e incluso, poniendo en riesgo sus relaciones y su trabajo.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Este es un día para que los conejos incorporen a su vida hábitos saludables. En las últimas semanas han descuidado su dieta y han caído en los excesos, esto no solo se está notando en su apariencia física, sino que además ya empieza a afectar su salud. Así que visiten a su doctor, inicien una dieta balanceada y empiecen a practicar alguna actividad física, pues los meses que vienen serán muy exigentes.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Los dragones que están pensando en buscar nuevas oportunidades hoy tendrán la energía a su favor. Sin embargo, la condición que les pone la rata es que esta búsqueda deberán adelantarla lejos de casa. Procuren hacer algún contacto en el exterior o, por lo menos, empiecen a analizar diferentes opciones. También es importante que vigilen la salud de los miembros mayores de su familia.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Las presiones se liberan y la serpiente se empieza a sentir más tranquila. Aprovechen esta calma y busquen el apoyo que necesiten para echar a andar algún proyecto. También, aquellas serpientes que están en busca de trabajo, pueden aprovechar el día para enviar su currículo donde más puedan, pues las oportunidades llegarán más fácil.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Con la rata en su contra, lo mejor que pueden hacer los caballos es quedarse dentro de su rutina normal. Las energías de hoy pueden perjudicarlos bastante, así que sean cuidadosos con todo lo que hagan hoy. Eviten distracciones de cualquier tipo y ante todo, no vayan a olvidar o incumplir ningún compromiso, pues las consecuencias los pueden afectar por un largo tiempo.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Los romances estarán a la orden del día para quienes nacieron en los años de la cabra. Amores inesperados pondrán a las ovejas a suspirar y soñar. Así que estén muy atentos a las personas que hoy se crucen en su camino, especialmente si es en su trabajo, pues el romance florecerá más cerca de lo que ustedes piensan. Las cabras que ya tienen pareja pueden aprovechar el día para hacer algún plan juntos.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Adquirir nuevos conocimientos es el consejo que le da la rata al mono. Vienen excelentes oportunidades, pero es necesario que los regidos por este inquieto animal están lo suficientemente preparados, pues ellos que nunca rechazan una oferta, podrían quedar muy mal parados si no tienen todo el bagaje y experiencia necesarias para responder por estas nuevas tareas.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Si el gallo ha escuchado consejos, hoy podría dedicar el día a estar con sus seres queridos y ampliar su círculo social. Salgan y diviértanse, la rata les ayudará para que puedan sosegar su mente y espíritu. Hablen con las personas más cercanas a ustedes y confíenles sus temores y dudas, lo más seguro es que reciban el consejo y el apoyo que necesitan.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Es muy importante que los nacidos en los años del perro sean cuidadosos al momento de firmar un documento o decir o escribir algo. La estrella de los litigios estará con ellos y podrían meterse más fácilmente en problemas de índole legal. Las redes sociales también pueden resultar muy peligrosas si no se fijan en sus publicaciones.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La rata le sugiere a los chanchos que empiecen a prepararse para los últimos meses del año. Aprovechen el día para hacer un balance de las metas que han logrado y las que aún están pendientes. También es recomendable que busquen alguna terapia holística que les ayude a equilibrar su energía y así se puedan sentir más conectados con ellos mismos y el universo.