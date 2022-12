Mariachi Herencia de México rinde tributo a Héctor Lavoe con “Escándalo”

Una de las agrupaciones más importantes que han puesto a la música mexicana muy en alto, Mariachi Herencia de México, han decidido rendirle un merecido tributo al fallecido salsero Héctor Lavoe, quizás uno d elos más importantes que haya existido, amén de haber sido una de las figuras principales de los grandes de la salsa en FANIA. El tema que interpretan es Escándalo.

Con sólo la trompeta y de una manera muy simple, Mariachi Herencia de México hace una mágica y sublime interpretación del tema que popularizó Héctor Lavoe. Los nominados al Latin Grammy se con sus más elegantes trajes charros y, en esta puesta en escena sencilla pero cargada de mucha calidad musical, dejaron claro que Escándalo en versión mariachi suena increíble.

“Decidimos combinar diferentes estilos de música latina a nuestra versión, nos inspiramos por FANIA y por la música latina creada en Nueva York en los años 70’s…“, dijo Marco Villela vocalista de la agrupación. Mismo que dejó a todos con la quijada en el piso por esta excelente interpretación nada pretenciosa y muy sentida de Héctor Lavoe.

Además el videoclip tiene tomas aéreas de la ciudad de Nueva York y se ambienta, al igual que Lavoe, en un bar para luego dar paso a la magistral interpretación de los metales. Recordemos que en el Mariachi por lo general, se usa solo trompeta y claramente hay más sonidos que denotan una producción musical impecable.

Mariachi Herencia de México se encuentra justo ahora en medio de una gira como parte de la promocióin de su último material discográfico titulado Herederos. El disco contiene homenajes a una variedad de grandes compositores como Juan Gabriel, Manzanero, Sinatra, Rubén Fuentes y Cuco Sánchez, amén de Héctor Lavoe.

“Escándalo” es una de las canciones del disco. Marco Villela, vocalista y trompetista del grupo, cree que interpretar a Héctor Lavoe es una manera de: “Mantener el bolero” y no dejar así que el género se pierda.

Esto abre la vanguardia en el espectro de la música mexicana y es un ejemplo para las nuevas generaciones de músicos, productores y compositores. El videoclip de “Escándalo” se grabó en la ciudad de Nueva York, luego de la presentación de dio Mariachi Herencia de México en The Public Theater en Manhattan.

Los arreglos son de uno de los músicos más importantes de la música mariachi, Rigoberto Alfaro para que no se perdieran en el camino los elementos fundamentales del mariachi. Todo un reto tomando en cuenta que, así como la salsa, el mariachi tiene múltiples instrumentos y “colores” que hacen que suenen tan particularmente. View this post on Instagram A post shared by Mariachi Herencia de México (@mariachiherenciamex)

El tour del Mariachi Herencia de México sigue en la etapa final del mismo junto con este año 2022. En el 2023 planean seguir junto a Lupita Infante, nieta de Pedro Infante. A continuación las próximas fechas:

Las Vegas

10 de Diciembre – 7:30 p.m. UNLV- Artemus W. Ham Concert Hall.

Chicago

Viernes, 16 de Diciembre – 7:00 p.m.

Sábado, 17 de Diciembre – 2:00 p.m. / 5:00 p.m. / 8:00 p.m.

Old Town School of Folk Music

Gary and Laura Maurer Concert Hall

