Usando leggings brillantes Vanessa Claudio se deja ver bailando sensualmente durante el concierto de Daddy Yankee

Gran sorpresa dio Vanessa Claudio a sus millones de seguidores en Instagram, pues compartió un video que la muestra usando ajustados leggings brillantes y un top corto mientras baila sensualmente en el concierto de Daddy Yankee que se llevó a cabo en Ciudad de México. Ella complementó el clip con el mensaje: “¿Qué cómo me fue anoche en el concierto de @daddyyankee ? … ¡Disfrute cada minuto!” 💃🏻🔥

La bella conductora del programa de televisión “Al extremo” también obtuvo miles de likes por unas imágenes en las que aparece modelando un vestido azul con cortes laterales. Así acudió a la entrega de los Premios Impulse LGBTIQ+, acaparando todas las miradas. View this post on Instagram A post shared by 𝕍𝕒𝕟𝕖𝕤𝕤𝕒 ℂ𝕝𝕒𝕦𝕕𝕚𝕠 (@vanessaclaudio) View this post on Instagram A post shared by 𝕍𝕒𝕟𝕖𝕤𝕤𝕒 ℂ𝕝𝕒𝕦𝕕𝕚𝕠 (@vanessaclaudio)

Uno de los lugares favoritos de Vanessa para vacacionar es Tulum, y no dejó pasar la oportunidad para modelar ahí un sexy outfit compuesto por sostén y falda transparente de flecos, posando en el entorno selvático: “Vitamina SEA … es lo q me merezco…” View this post on Instagram A post shared by 𝕍𝕒𝕟𝕖𝕤𝕤𝕒 ℂ𝕝𝕒𝕦𝕕𝕚𝕠 (@vanessaclaudio)

