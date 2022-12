Cynthia Rodríguez, esposa de Carlos Rivera, luce mini cintura mientras posa en bikini desde un yate

Cynthia Rodríguez enamoró a miles de fanáticos de redes sociales con una serie de fotografías en las que presumió cuerpazo vistiendo únicamente un diminuto traje de baño de dos piezas mientras pasea a bordo de un yate y, como era de esperarse, recibió una lluvia de piropos de sus admiradores.

La esposa del cantante Carlos Rivera y ex participante del reality show ‘La Academia’ recurrió una vez más a su cuenta oficial de Instagram para compartir un par de provocativas fotografías captadas durante uno de sus más recientes viajes al mar, pero tal y como ha sucedido en ocasiones anteriores logró acaparar todas las miradas gracias al pequeño bikini con el que se lució ante la cámara mientras toma ella misma una de las provocativas selfies.

Las imágenes que terminaron por elevar la temperatura fueron acompañadas con la frase: “Los días cuando fuimos al mar, los que nos dieron tranquilidad… “, frase que forma parte de la letra de la canción “Un viaje a todas partes” del cantante originario de Tlaxcala.

Pero además de presumir su mini cinturita posando de perfil a la cámara, la ex presentadora del matutino ‘Venga la Alegría’ no fue la única que apareció en la primera imagen, pues también se aparecían las piernas de quien aseguran es Carlos Rivera, detalle que no pasó por alto para sus seguidoras.

Por supuesto Cynthia también mostró un ángulo de su torneada anatomía en la que se preció el traje de baño de dos piezas en tono marrón, logrando atraer las miradas de por lo menos 350 mil usuarios que calificaron la publicación con una reacción en forma de corazón.

Mientras que, en la sección de comentarios, recibió halagos de otros famosos y admiradores que destacaron lo bella que luce con este pequeño bañador que dejó al descubierto su abdomen plano y estilizada figura.

“La cintura más bonita de México”, “Pero que belleza de fotos”, “Que tremenda foto”, “Belleza al natural”, “Estás guapísima”, “Que cuerpazo”, “Que buenas piernas”, “Todos viendo el hermoso cuerpo de Cyn y las bellas piernas de Carlos”, “Gracias por enseñarnos ese detalle”, se lee en algunos mensajes.

