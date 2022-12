Cómo los cheques de estímulo y los reembolsos de impuestos pueden estar acelerando la inflación: te explicamos por qué

La paradoja para los consumidores que reciben cheques de estímulo y reembolsos de impuestos radica en la inflación, pues entre más dinero reciben y sus ingresos se incrementan, los precios pueden encontrar una razón para seguir subiendo.

Los cheques de estímulo y los reembolsos de impuestos han dado un alivio más que necesario en millones de hogares alrededor de todo Estados Unidos; sin embargo, para algunos economistas, estas ayudas estatales o federales también tendrían un lado inflacionario.

El problema radica en que los esfuerzos que los gobiernos han y están haciendo para dar dinero de apoyo a los contribuyentes y electores para proteger sus ingresos de la incesante inflación, podría, al mismo tiempo, alimentar la escalada de precios.

Lo anterior se explica, dicen los economistas, porque mientras los cheques de estímulo y los reembolsos de impuestos sigan ensanchando los ingresos personales, los consumidores se sentirán más confiados de seguir gastando.

En un punto, ese gasto se convierte en una señal para las empresas, que ven cómo sus clientes tienen voluntad para seguir comprando y, en consecuencia, encuentran una oportunidad perfecta para solventar sus costos mediante el aumento de precios.

La consecuencia es que este ciclo se convierte en combustible para la inflación, muy a pesar del dolor que la Reserva Federal imprime para con el alza de sus tasas de interés para enfriar la economía y llevar la inflación a su objetivo del 2%.

Más ingresos, más gasto y más inflación

Este escenario ha sido cuestionado por un sector de los economistas a partir de que los cheques de estímulo y los reembolsos de impuestos se hicieron cada vez más populares entre los gobiernos estatales y el federal, como medida para paliar, primero, la crisis del COVID-19 y ahora, la inflación.

Pero no se trata de solo de una teorización, pues nuevos datos que fueron publicados esta semana por el Departamento de Comercio indican que los cheques de estímulo y los reembolsos están mejorando los ingresos de los consumidores, lo que podría impulsar un gasto continuo y sólido, de acuerdo con un reporte de The New York Times.

Los datos del informe muestran que los ingresos de los consumidores se incrementaron un 0.7% durante octubre, desde el 0.4% de septiembre, y una parte importante de ese aumento ha sido atribuida a los cheques de estímulo y a los reembolsos de impuestos.

“Principalmente por créditos fiscales reembolsables por única vez, emitidos por los estados”, apunta el informe.

Esos ingresos más sólidos son los que podrían estar animando a los consumidores a gastar más en esta temporada de compras navideñas, lo que, a su vez, podría enviar una señal a las empresas de que pueden subir los precios de sus bienes y servicios de cara al 2023.

