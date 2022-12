Despierta América vs. la nueva etapa de Hoy Día: ¿Quién ganará?

Este lunes 5 de diciembre la mañana de la televisión en español de Estados Unidos estarán en ‘llamas’ y llena de historias. Comienza la nueva etapa de ‘Hoy Día’, que está dispuesto a reconquistar al público que perdió con su última propuesta. Mientras que el líder del rating, ‘Despierta América’, entiende que no hay ‘enemigo pequeño’ y saldrá con todo a seguir reinando.

El de Univision dice que será titulares, el de Telemundo asegura que ahora sí escucha el pedido de su público. ‘Despierta América’ ya lo escuchó y lo tiene casi cautivo, ‘Hoy Día’ quiere dejar de tener titulares negativos.

Los dos tiene una propuesta que el público no podrá resistir dejar de ver. ‘Hoy Día’ estrena todo, ‘Despierta América’ redobla lo que ya tiene. Ambos contarán historias de los propios muy personales, de sus presentadoras reinas de New York, Univision Francisca Méndez-Zampogna, Telemundo Chiky Bombón. Habrá entrevistas exclusiva, Karla Martínez con Antonio Banderas; Adamari López con El Chapo de Sinaloa. Por primera vez, después del accidente, Eugenio Derbez estará en un show, ¿adivina cuál? ‘Despierta América’.

A continuación te contamos en detalles por qué tus mañanas se pondrán más difíciles.

EL NUEVO ‘HOY DÍA’:

Todo realmente será lo nuevo. A Adamari López, y Nicole Suárez en noticias, se le suman presentadoras mujeres fuertes y representativas de los diferentes públicos, Penélope Menchaca, quien tuvo en Telemundo toda una era de éxitos cuando conducía ’12 Corazones’. Chiky Bombón, quien conquistó al público con sus ocurrencias en las redes sociales, y terminó de consagrarse cuando participó de dos realities: ‘Mira Quién Baila’ por Univision y ‘Top Chef VIP’ por la cadena para la cual trabaja ahora. Andrea Meza, Miss Universo 2020, quien vimos paseando por varios shows de Telemundo, y quizás la que deberá dar una sorpresa para convencer.

Prometieron dejar las noticias frías, esas que no conectaron con el público, y escuchar lo que ahora les piden. ¿Qué? Desde este lunes, con Daniel Arenas de invitado como única figura masculina, a estas 5 mujeres las veremos cocinando, jugando, festejar con el público, hablando del horóscopo, y hasta una sesión llamada ‘Picante y Explosivo’, en donde buscarán romper con noticias de entretenimiento. ¿La actualidad? Será mínima, unos pocos minutos a cada hora solo para mantener informado con lo básico al público.

En cuanto Univision compartió que Francisca contaría algo muy personal, la mañana de Telemundo reveló que ellos también impactarán con la historia de vida de su presentadora más parecida, Chiky Bombón.

La cocina también será parte central, desde la dietética para la eterna lucha de bajar de peso, algo que viven todas las presentadoras, como la que es irresistible para todos los latinos ‘la receta de la abuela’. Ya no veremos las miles de recetas veganas de chef Oropeza, aunque prometen tener para todos.

En entretenimiento, que a diferencia de la anterior etapa, en esta será una de las columnas fuertes de esta nueva casa cargada de colores cálidos y fuertes en su escenografía, Adamari viajó a entrevista a el Chapo de Sinaloa.

Sí, suena a una propuesta parecida a ‘Un Nuevo Día’, ‘De Mañanita’, ‘Hoy’, ‘Venga la Alegría’ e incluso a ‘Despierta América’… Dicen que siempre es mejor lo original, que la imitación, pero también es cierto ya todo está inventado, y eso es lo que el público ama de la tele… La diferencia siempre estará en la propuesta, en cómo lo cuentes y en quién te lo cuente. Ese será el desafío de Telemundo, quien tendrá la más difícil de las tareas: reconquistar al público que se ha sentido defraudado con los cambios que han hecho en los últimos años.

LA PROPUESTA DE ‘DESPIERTA AMÉRICA’:

Como te dijimos al principio, para el show de Univision, uno de sus secretos de mantenerse 25 años siendo el show más exitoso, y el favorito de las mañanas, es entender que, no necesariamente puede ser para toda la vida, y que ‘no hay enemigo pequeño’, pero sí un gran público al que seguir conquistando día a día, y a eso van.

Como vienen anunciando, Francisca compartirá algo que nunca se ha visto en la tele, ¿qué? Aunque ahora se ha mantenido en un hermetismo total, pudimos saber de manera extraoficial que se trata de no solo hacer público, sino también enfrentar un complejo que tiene en su cuerpo, y no se trata de la boquita un poco torcida de la que ya habló. En vivo lo confesaría y tomaría medidas al respecto.

También Jessica Rodríguez dará un paso personal delante del público. La más joven de los host, la que ha conquistado al público desde el primer día, compartiría algo que toda familia desea para su hija, nieta, sobrina, prima.

El entretenimiento, uno de los bastiones fuertes del show de las mañanas de Univision, y la debilidad más fuerte de Telemundo, por lo menos hasta este lunes, doblará su apuesta con dos exclusivas internacionales. Karla Martínez viajó a Londres como único medio hispano, para entrevistar a Antonio Banderas. Recordemos que esta historias tiene otra historias detrás, cuando el actor español recién se había separado de Melanie Griffith, visitó la ‘Casita Más Feliz de la Televisión Hispana’, y se mostró muy coqueto e interesado con la presentadora mexicana, ¿repetirá la historia? ¿hablarán de eso? View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

También entrevistaron a Brad Pitt, seguirán con su fiesta deportiva desde Qatar junto a Alan Tacher y Lindsay Casinelli, quienes demostraron que no hace falta ser la cadena oficial del Mundial para mostrar lo mejor de lo que se vive por allá.

Y una carta que se jugaron a último momento: tener a Eugenio Derbez como el primer show que visitará después del aparatoso accidente en donde ¿contará por qué tanto misterio? View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Por supuesto, la cocina que intentará reconquistar Telemundo, Univision seguirá creciendo de la mando del ‘hijo’, ‘nieto’, ‘yerno’, ‘sobrino’, y ‘novio’ de las televidentes, Chef Yisus haciendo esas recetas con la dulzura y la calidez que lo caracteriza.

¿A QUIÉN VERÁS?

Los dos prometen dejarte sin parpadear, con ganas de faltar al trabajo o dejar los quehaceres domésticos para más tarde. Los dos aseguran que pensaron en ti o siguen pensando en ti. Las mujeres parecen reinar en ambos. En ‘Despierta América’ apuestan más a la igualdad, tenemos las figuras masculinas en Alan Tacher, Raúl González, Carlos Calderón y Chef Yisus. ‘Hoy Día’ por ahora solo tendrán un invitado masculino por semana, esta Daniel Arenas; ¿Por qué? Porque dos de sus posibles candidatos, los que no habrían rechazado la oferta, estarían esperando que sus visas de trabajo sean aprobadas.

Pero ambos tienen todo lo que siempre esperaste que te diera la tele, en especial en la mañana, los dos te escucharon, los dos están dispuestos a no dejarte ir o a conquistarte, los dos están trabajando para ti. Por eso, antes la pregunta de ¿quién ganará? el rating te lo contamos en unos días, pero el verdadero ganador serás tú, que volverás a tener qué elegir.

