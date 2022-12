Carmen Villalobos mueve su cuerpo al bailar sensualmente en ceñidos leggings deportivos

Carmen Villalobos deleita con frecuencia a sus seguidores en Instagram con videos que la muestran en su casa, y ahora bailó sensualmente para comenzar la temporada navideña, usando ajustados leggings deportivos negros que contrastaron con el nuevo color -rubio cobrizo- de su cabello.

La bella actriz colombiana también mostró a sus fans su nuevo tatuaje en la parte izquierda de su espalda. Es la palabra "gratitud" y posó muy sexy luciéndolo en unas fotos que llevan ya más de 600,000 likes en esa red social: "Les presento mi nuevo tattoo Mi tatuaje dice GRATITUD 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Es una palabra que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo! Es una palabra que me identifica 🤗Agradezco a diario y a todo momento POR TODO ! La gratitud te ayuda a seguir creciendo 💫 Cuando eres un ser agradecido de verdad la vida se encarga de darte más EN TODOS LOS ASPECTOS ✨✨✨😎 Posd: El tatuaje se ve rojito porque está recién hecho". 🤗🤗🤗🤗

Hace algunos días Carmen acaparó las miradas mientras paseaba por la ciudad de Tepoztlán, luciendo su escultural figura en ajustados jeans y un top corto, complementando su look con gafas oscuras y un sombrero.

