En la piscina, Belinda sale del agua y luce al máximo su retaguardia usando microbikini

Pocas veces Belinda se deja ver en la piscina, pero ahora ha complacido a sus millones de seguidores en Instagram al compartir videos en los que aparece usando un microbikini y luciendo su retaguardia al salir del agua; posteriormente ella se mostró recostándose en un camastro.

La cantante lució espectacular en fotografías para la campaña promocional de la colección Virtual Garden de la línea de joyería Tous. Destacaron varios tocados en su cabello y su ajustado vestido con cortes estratégicos que dejaban ver su falta de ropa interior. View this post on Instagram A post shared by Belinda Web (@belindaweb) View this post on Instagram A post shared by L'BEAUTÉ (@lbeautemx) View this post on Instagram A post shared by L'BEAUTÉ (@lbeautemx)

A lo largo de dos décadas Belinda ha tenido varios perros, pero ahora presentó a sus fans su primer gato, al que llamó Glen. Ella se mostró usando una pijama afelpada (con diseño del personaje Igor de Winnie Pooh) y escribió el mensaje: “Es la primera vez que tengo un gatito y no se mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi, si alguien me puede escribir mas sobre el comportamiento de los felinos y como poder ser la mejor mamá para el, me harían muy feliz, aunque a veces quiero apretarlo y abrazarlo todo el tiempo, me he dado cuenta de que Los Gatos son más independientes 😟 y eso me da mas ansiedad 🤣🤣🤣😅 cuéntenme tienen gatitos??” View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

También te puede interesar:

-En ajustado enterizo negro Belinda presume sus nuevas botas

-Belinda posa muy sexy, dejando ver su bikini a través de un vestido de red