Niurka Marcos expuso sus torneados atributos mientras se ejercita con un mini bikini blanco

Niurka Marcos elevó la temperatura dentro de las redes sociales al compartir una de sus rutinas de ejercicio, pero una vez más presumió cuerpazo con un diminuto bikini que resaltó sus torneados atributos.

Este año que está por terminar la vedette cubana dio mucho de qué hablar durante su paso por ‘La Casa de los Famosos’, en donde sostuvo fuertes conflictos con otros habitantes; además del polémico romance con Juan Vidal que, pese a que terminó hace unas semanas, todavía le sigue mandando fuertes mensajes acompañados por todo tipo de advertencias.

No obstante, la ex Aventurera sigue enfocada en su bienestar a nivel emocional, pero también en todo lo relacionado con el físico, por lo que no ha dejado de ejercitarse para mantener una figura de envidia, tal como lo demostró ante sus 2 millones de seguidores de Instagram con quienes compartió un video en el que expuso su secreto para seguir luciendo una figura espectacular a sus 55 años.

La breve grabación que acompañó con la frase: “A darle duro mi gente que no hay que parar“, la madre de Romina Marcos no solo hizo una demostración de la fuerza que posee en brazos y piernas, sino que también apareció derrochando sensualidad con un diminuto bikini blanco que le ayudó a resaltar sus músculos.

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar y de inmediato le llovieron todo tipo de cumplidos, desde aquellos dirigidos a lo bella que luce, hasta los que aseguran es todo un ejemplo a seguir.

“Niurka tiene un cuerpazo real”, “Cada día más bella como los vinos”, “Qué cuerpazo”, “Siempre con actitud positiva”, “Me gustas mucho”, “Espectacular”, “Guapísima”, fueron solo algunos de los piropos que le hicieron llegar.

Pero las candentes imágenes que Niurka acostumbra a compartir dentro de sus redes sociales no son únicamente desde el gimnasio que tiene instalado en su casa de Mérida, Yucatán, donde actualmente reside, pues también ha prendido fuego al mostrarse desde la cama.

Y es que días antes la también actriz presumió su belleza entre las sábanas, donde ella misma se fotografió para demostrar que posee una belleza digna de admirarse a cualquier hora del día. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

Pero fiel a su estilo, también participó en una sesión fotográfica en la que expuso su voluptuosa figura con una faja color negro que acompañó con un sostén de tiras, dejando ver su faceta como una candente modelo. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

