Anitta se deja ver muy divertida, luciendo su bronceado al bailar en microbikini amarillo

Foto: Cindy Ord for CORE / Getty Images

Hasta en su casa Anitta tiene momentos de diversión, y ahora salió al patio para grabarse haciendo una coreografía, usando un microbikini amarillo con anillos con el que lució su perfecto bronceado. Ella compartió el video en sus historias de Instagram, causando sensación entre sus fans.

La bella reguetonera brasileña también grabó un promocional de su perfume “Puzzy” para sus seguidores en Estados Unidos; la campaña de la fragancia ha sido todo un éxito, y estratégicamente para el concepto todos los atuendos que presenta son en color negro.

Anitta acaba de lanzar al mercado un EP totalmente en portugués, y con uno de los temás de éste (“Ai papa”) como fondo musical compartió con sus fans un video en el que aparece usando medias de látex y un body negro con estampado de manos, que en Instagram lleva ya más de 631,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

También te puede interesar:

-Anitta luce su figura en un sexy conjunto de lencería con correas

-Anitta sube la temperatura al posar usando un microbikini tipo taparrabos