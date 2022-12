Belinda hace un sexy perreo en el escenario usando minifalda a cuadros, botas y medias rotas

Belinda es impredecible durante sus shows, y en el más reciente sorprendió a sus fans al hacer un sexy perreo, moviendo su retaguardia y hasta recostándose boca abajo en el piso, sin dejar de cantar. Ella lució un atuendo conformado por botas, medias rotas, minifalda a cuadros, guantes y blusa blanca con corbata que encantó a sus fans.

La artista hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir un video que muestra lo que hizo en los últimos dos días, como ver la serie “Wednesday” de Netflix o el presumir a su nueva mascota, un gato al que llamó Glen y que la tiene muy ocupada. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Como buena fan de la moda Belinda gusta mucho de publicar selfies en las que muestra sus outfits favoritos, y recientemente obtuvo millones de likes en esa red social gracias a fotos en las que aparece usando un minivestido negro y un conjunto de minifalda con top que dejó al descubierto su tonificado abdomen. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop) View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

