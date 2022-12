“Bosé”: Iván Sánchez triunfa interpretando a Miguel Bosé en la bioserie de Paramount+

Exclusiva

Ya Paramount+ estrenó en los Estados Unidos “Bosé”, la serie biográfica del cantante español. Un paseo por 6 entregas, cada una titulada por alguno de los éxitos más importante de Miguel Bosé. No es un secreto para nadie la vida polémica, también plagada de éxitos, que ha tenido uno de los artistas más importantes que ha parido España. El actor Iván Sánchez, quien cuenta con un extensa trayectoria que van desde telenovelas, pasando por teatro, cine y autoría de libros, dio vida al intérprete de “Amante Bandido” y “Morena Mía” y “Te Amaré”.

El estreno de “Bosé” en España será en el 2023, pero en la arrancada en los Estados Unidos tuvo una aceptación impresionante. No sólo la producción biográfica de Miguel Bosé generó expectativa por conocer detalles que, aunque generaron ruido en su momento, poco se sabe de primera fuente, la majestuosa interpretación de Iván Sánchez le ha tumbado la quijada a unos cuantos también. View this post on Instagram A post shared by ivansanchezz (@ivansanchezz)

El actor de “Hospital Central”, “La Reina del Sur“, “La Tempestad” y “Aquí No Hay Quién Viva” habló con La Opinión en exclusiva. Contó su experiencia interpretando a un artista que cambió y revolucionó la historia de la música pop de España en una época donde los convencionalismos estaban a la orden del día. Miguel Bosé ha sido sin duda uno de los transgresores más importantes de su época y su biopic lo reivindica como tal. View this post on Instagram A post shared by ivansanchezz (@ivansanchezz)

“Hubo mucho tiempo para prepararnos, para buscar material, para hacer entrevistas…”, contó el actor español sobre su trabajo la serie “Bosé”. Aseguró que la vida de Miguel Bosé ha sido intensa y rica tanto para lo bueno como para lo malo. También explicó por qué la biopic se cuenta a través de la canciones (cada capítulo va titulado por una) 6 de más de 30 éxitos con primeros lugares de las carteleras musicales que logró Miguel Bosé a lo largo de su carrera.

Iván Sánchez explicó también por qué el punto de partida de la bioserie parte del momento en que el cantante toma la decisión de convertirse en padre, uno de los momentos más vulnerables y emotivos en la vida del artista. También uno de los más privados y que muy poco ha dado a conocer de primera mano. View this post on Instagram A post shared by MIGUEL BOSÉ (@miguelbose)

Su polémica relación con su padre y su madre Lucía Bosé, el amor de su nana, su proceso de creación musical y los momentos más importante de su carrera como el éxito de su disco Papito son parte del hilo conductor de Bosé, la serie. A Iván Sánchez lo acompaña el actor José Pastor ,con quien comparte parte del personaje que representa a Miguel Bosé. View this post on Instagram A post shared by MIGUEL BOSÉ (@miguelbose)

