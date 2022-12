Eiza González deslumbra al usar un conjunto de minifalda y top con placas metálicas

Eiza González siempre causa sensación en los eventos a los que acude, y ahora lució su tonificada figura en un conjunto de minifalda y top compuesto por placas metálicas, que dejó al descubierto su abdomen de acero.

La bella actriz mexicana sacó su faceta de modelo al posar muy seductora para un video que posteriormente compartió en su cuenta de Instagram, luciendo su sexy atuendo de la firma Prada. En el evento también estuvieron otras famosas, como Hailee Steinfeld y Maya Hawke.

Uno de los nuevos proyectos de Eiza González es la película “La máquina”, en la que comparte créditos con Gael García y Diego Luna. Ella publicó una serie de fotos para celebrar el término del rodaje, y escribió: “That’s a wrap #LaMaquina ❤️ gracias a todo nuestro equipo tan talentoso @gaelgarciab @diegoluna_ y al resto del elenco. Millones de gracias. Adiós México, disfruté muchísimo filmar en mi país 🇲🇽”. ❤️ View this post on Instagram A post shared by Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

