Horóscopo de hoy para Libra del 5 de Diciembre de 2022

Amor

Horóscopo de amor para Libra

Si estas más irritable de lo usual y encuentras difícil ser sensible con aquellos a los que quieres, viendo solamente defectos donde previamente no había ninguno. Recuerda que las personas que te importan te conocen bien ero no pueden saber qué es lo que está pasando en tu cabeza. Vete tranquilo con ellas, puedes arrepentirte más tarde de lo que digas hoy.