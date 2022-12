Nacho Casano y Daniella Navarro se casan, ¡De La Casa de los Famosos al altar!

Tras protagonizar fuertes rumores de separación, Nacho Casano y Daniella Navarro anunciaron una buena nueva que les permite confirmar que su romance está más consolidado que nunca, los actores y ex integrantes de La Casa de Los Famosos 2 se casan.

A pocos días de haber vacacionado en Europa junto a la hija de Daniella Navarro, Uguiella, el actor de origen argentino, Nacho Casano, tomó la decisión de formalizar su relación proponiéndole matrimonio a la venezolana. ¡Están comprometidos y contraerán matrimonio en poco tiempo! View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

Durante un encuentro con sus más fieles fanáticos en Texas, Daniella reveló ante el mundo el gesto de Nacho. “Ustedes saben que yo no guardo chismes y menos propios y que para mí las exclusivas no son de ningún medio, ni prensa, ni televisión ,ni nada, las exclusivas por ustedes y sí, el hombre me dio el anillo“, reveló la quinta finalista del famoso reality show de Telemundo La Casa de Los Famosos 2 refiriédose a la propuesta de matimonio que le hiciera su novio Nacho Casano.

Frente a cientos de seguidores que se dieron cita en un lugar emblemático de Houston, Texas, las estrellas se mostraron enamorados y por supuesto agradecidos ante la receptividad que generaron desde su participación en el mencionado show de televisión. View this post on Instagram A post shared by Ignacio Casano (@nachocasano)

“Muchísimas gracias, no tenemos palabras para agradecerles. Lo más lindo que me ha dejado a mí La Casa de Los Famosos 2, aparte de mi relación por supuesto, es esta comunidad que me ha apoyado“, expresó Navarro al llegar al recinto en Texas, donde los recibieron de manera efusiva.

Por su parte, el actor Nacho dijo: “Hacer mi trabajo es un privilegio y uno de los beneficios de ese privilegio es llegar a conocer gente como ustedes, conocer sus historias, lo que les pasa y de qué manera nosotros haciendo esto que amamos y que nos gusta nos permite llegar a sus casas, a sus hogares…”.

Nacho Casano y Daniella Navarro

El par de actores iniciaron su relación cuando la segunda temporada de La Casa de Los Famosos estaba por finalizar. Esto a pesar de estar hospedados en cuartos diferentes y haberse declarado la guerra a inicios de la competencia.

Algunos llegaron a creer que su amorío se trataba de una estrategia y que al finalizar el programa, cada uno tomaría su rumbo, pero han demostrado que no era su intención y que su romance dio un paso más allá: casarse. View this post on Instagram A post shared by Daniella Navarro (@daniellanavarros)

En el programa “La Mesa Caliente”, también de Telemundo, Nacho Casano reveló que su amor surgió del insomnio, pues ambos se encontraban fuera de sus habitaciones al no poder conciliar el sueño. Ahora se convertirán en marido y mujer y sus fans no quieren perderse detalle de la boda.

