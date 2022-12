A Belinda se le perdió el gato y estuvo desesperada un buen rato

La cantante Belinda vuelve a ser noticia. Esta vez no por alguno de sus polémicos o sensuales outfits como el reciente vestido de agujeros con insectos en la cabeza que usó, sino porque estuvo desesperada una hora buscando a su gato, “Glen”.

La ex de Christian Nodal estaba angustiada. Después que se vio al gato en el vidé de su baño, la intéprete de “Sapito” dijo: “Glen llevo una hora buscándote, una hora buscándote, ¿Qué haces ahí?“, te estuve buscando una hora ahí está“. No es un secreto que Belinda ha sido duramente criticada por sus mascotas y por tener especies exóticas en extinción. Pero, en esta oportunidad, fue su felino el que quedó en boca de todos.

Aunque muchos se sintieron conmovidos porque ciertamente el gatito es un belleza, otros la llamaron la “Elvira” como el personaje de los “Looney Tunes” y otros hasta le dijeron que: “Pobre animal”, y los más osados: “Trata mejor al gato que a sus hombres”. Esto por la última ruptura de Belinda con el intérprete de “Ya No Somos Ni Seremos”.

Belinda entre sandalias cochinas e insectos

Las últimas dos noticias que han dado de qué hablar sobre Belinda fueron sobre un selfie que montó presumiendo su cuerpazo en el espejo. Mismos atributos que, aunque muy bellos, pasaron desapercibidos, pues todos se terminaron fijando en sus pantuflas cochinas y mugrientas que tenía cerca. Por supuesto, las críticas estuvieron a la orden del día.

La segunda noticia sí le tumbó la quijada a muchos, pues la actriz de origen español dejó claro que no llevaba ropa interior puesta al usar un vestido de agujeros. Mismo que combinó con insectos y mariposas como accesorios. De nuevo, los piropos no se hicieron esperar. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Belinda y su gato Glen

El mismo gato que se perdió en su casa y que Belinda estuvo buscando llegó hace muy poco a la vida de la cantante. A través de unas tiernas fotografías, la intérprete dejó claro que estaba muy enamorada de su nueva mascota. Le dio la bienvenida y lo presentó a sus miles de fans en el mundo.

Dijo que era una nueva “mamá” de gato y pidió consejos pues siempre había tenido perros y desconocía un poco de los cuidados de los gatos. Así que de Glen veremos mucho porque parece ser el único verdadero amor de “Beli”. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

