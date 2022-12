En tanga, Anitta besa y nalguea a bailarina en Brasil

El concierto de Anitta en su natal Brasil no para de generar noticia. Luego de que diera de qué hablar por mostrarse con un estampado de manos en busto y entrepierna. Ahora se ha viralizado el momento exacto en que nalguea y besa a una de sus bailarinas en pleno escenario y como parte de su show.

Anitta ha demostrado que ni los prejuicios, ni los tabúes, ni mucho menos el qué dirán le importan. De las presentaciones de la brasileña siempre salen detalles a relucir, mismos con los que muchos no están de acuerdo. Uno son sus acostumbrados perreos que popularizó con el tema en “Envolver” y ahora su meneo de colita a colita con una de sus sexys bailarinas, misma con la cual hasta se besó delante de sus fans. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton by RapTV (@reggaetontvcom) Deslizar a la derecha.

En las imágenes en las que aparece Anitta con su comentado enterizo de color negro en manos que adornaban su pecho y retaguardia al aire a través de una tanga, muestran a la artista bastante cómoda junto a una de sus bailarinas con quien compartió un beso y un sensual perreo. Vários famosos curtiram a apresentação da Poderosa na Zona Sul, neste domingo.#Anitta #ODia https://t.co/J4reHW5SCS— Jornal O Dia (@jornalodia) December 5, 2022

Dejando salir sus pasos prohibidos, la cantante también le bailó a la chica y, como si no bastara, la nalgueó. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Aunque para muchos esto se ha convertido en sorpresa, otros tantos ya estarían acostumbrados a ver a Anitta compartiendo besos con otras mujeres. En la Fiesta Combatchy que se llevó a cabo en noviembre 2019, la amiga de Maluma apoyó a la comunidad LGBTQ+ y, en medio de su presentación, se besó con Ohana Lefundes, una de sus bailarinas. Escena que ha repetido en varias oportunidades. View this post on Instagram A post shared by Anitta🎤 (@pop_anitta) View this post on Instagram A post shared by Anitta🎤 (@pop_anitta)

Asimismo, en Coachella 2022, justo cuando interpretaba su exitoso tema Envolver, la brasileña protagonizó otro comentado momento con una de las chicas que formaba parte de su grupo de bailarines. Así como ocurrió en Rock In Río. View this post on Instagram A post shared by Anitta🎤 (@pop_anitta)

Pero, esto no sería todo. En el videoclip que acompaña al tema “Nao Perco Meu Tempo (No pierdo mi tiempo”, la artista latinoamericana besó a 24 personas de diferentes géneros, alturas, peso, edad y raza.

En esta canción que forma parte de su EP Solo. Anitta se refirió a la autoestima y a las personas que no valen la pena, teniendo como objetivo principal la inclusión. Esto sin mencionar que siempre se ha dejado ver abiertamente como una persona bisexual. Aunque admite que, en materia de relación, prefiere a los hombres sentenció que el amor lo recibe como llegue.

