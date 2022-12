“Me siento otra”: Chiquis Rivera desnuda su alma y asegura que está en la mejor etapa de su vida

Chiquis Rivera se encuentra más feliz y motivada que nunca para seguir construyendo una carrera que deje un legado, así lo dejó saber en su más reciente entrevista junto a Iconos Magazine. ¿Qué otras revelaciones hizo? Sigue leyendo para enterarte.

En medio del éxito rotundo que vivió en los Latin Grammy tras llevarse un galardón en la categoría Mejor Álbum Música Banda, la hija de Jenni Rivera habló como nunca antes sobre su misión de vida y los obstáculos que ha sobrepasado para llegar a ser la mejor versión de sí misma.

“Me siento otra, estoy en una etapa muy bonita de mi vida. No quiero que me metan en una cajita, no quiero como decir ‘voy a seguir lo seguro, voy a tomar riesgos’. Es lo que hice con este disco, escribir y hablar sobre ciertas cosas. Esa es la misión de mi vida, el legado que quiero dejar”, sentenció la cantante de 37 años.

Chiquis profundizó al respecto asegurando que parte de dicha misión es “ayudar, empoderar e inspirar” a quienes se han sentido vulnerables ante las críticas y el qué dirán.

“Quiero que la gente diga: ‘si ella pudo, yo también puedo’, porque cuando inicié mi carrera era como ‘no se puede, no debe, es imposible’ porque siempre me comparaban a mi mamá”, añadió la famosa durante su entrevista en el podcast de ICONOS Magazine.

Un fragmento de dicha reflexión hizo su arribo a Instagram desde el perfil oficial de Chiquis Rivera, sitio donde recibió miles de mensajes de cariño por parte de sus fanáticos.

“Así es bella, dale con todo”, “Yo creo en ti forever”, “Tú sí que eres un ejemplo”, “Eres valiente, eres fuerte, eres admirable” y “Te admiro mujer, porque que lo que tienes te cuesta a ti, eres un ejemplo para muchas de que aun estando sola sí se puede”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

