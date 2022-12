A Maripily Rivera la dejó el novio. Él emitió comunicado: “Doy por terminada la relación”

¡Como balde de agua fría! Así le ha caído la noticia de la suspensión de la boda de Maripily Rivera a muchos, y aún más por la manera en que se dio a conocer la decisión. El propio novio de la modelo, presentadora e influencer puertorriqueña emitió un comunicado que publicó vía Instagram en el que dice que la dejó y que ya no se casarán.

Hace tan sólo un mes, Maripily Rivera dio a conocer que había recibido la propuesta de matrimonio por parte de su novio José Javier Carrasquillo, quien se encargó de emitir un comunicado días recientes y revelar ante el mundo que su compromiso se había roto y que de boda, nada de nada.

“Estas son las únicas expresiones que voy a emitir referente a este asunto. Por este medio, deseo comunicar mi separación con María del Pilar Rivera, mejor conocida como Maripily. Ambas partes sostuvimos una relación de varios meses en donde nos comprometimos para matrimonio pero por asuntos personales, tomé la decisión de dar por terminada la relación“, reza parte del texto compartido por el ex novio de la ex estrella de Telemundo.

Asimismo, comentó que no daría entrevistas, ni haría más comentarios al respecto. También hizo una aclaratoria un tanto extraña: “No pertenezco a ninguna agencia de seguridad pública desde Junio 2022”. a la vez que sirvió para dar las gracias a la Maripily Rivera por el tiempo compartido.

Por su parte, la también empresaria Maripily lleva días publicando mensajes que sin duda alguna hacen referencia a esta ruptura. Se ha podido leer que la separación la ha dejado un tanto liberada del compromiso, pero que transmite sus ganas de seguir creciendo como persona.

“Soltera es mejor”, es el mensaje con el que acompañó la publicación de una imagen que dice: “Bienvenida de nuevo te extrañaba, fue corta, pero al fin volví… soltería!!! Soltero, sin compromiso, ni complicaciones”.

Además, esta “Mujer Guerrera” ha compartido con sus seguidores el proceso de sus días de entrenamiento, a pesar que ya no tendrá su boda: “Aquí estoy soltando mi coraje, frustración y todo lo que siento. No tengo miedo a las burlas”. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

Asimismo, la espectacular morena hizo saber que estos días difíciles para ella los pasa en compañía del mar, en su natal Puerto Rico y muy cerquita de su verdadero amor, su hijo. View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial) View this post on Instagram A post shared by Maripily (@maripilyoficial)

Vale recordar que fue a principios del pasado mes de noviembre que se dio a conocer la noticia del compromiso y próxima boda de Maripily con su novio.

“Claro que sí. ¡Acepto mi amor! Quiero estar a tu lado el resto de mi vida. ¡Hoy fue un día mágico!”, había escrito la también modelo junto a una fotografía en la que ella aparecía mirando hacia el horizonte y Carrasquillo de rodillas con la joya en la mano.

Justamente hoy Maripily Rivera estará ofreciendo declaraciones sobre esta ruptura en el programa En Casa con Telemundo con su amigo Carlos Aydán.

