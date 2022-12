Chiquis Rivera confiesa a Jorge Ramos que quiso suicidarse

La hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, ofreció una entrevista a al periodista de Univision y VIX+, Jorge Ramos en Algo Personal. Ahí hizo fuertes declaraciones que, aunque ya las habíamos escuchado antes, esta vez impactaron más. Resulta que fueron 3 veces la que la Abeja Reina quiso o pensó suicidarse.

“Yo pensé muchas veces quitarme mi propia vida. Fueron 3 veces donde pensé: -Lo voy a hacer-.Y gracias a Dios por la terapia y por la gente que me sigue, que envía mensajes, me ayudaron tanto…”, dijo de manera muy sincera y muy serena a diferencia de otras veces. Esto vino muchas veces dado por las dificultades que vivió Chiquis Rivera a lo largo de su vida. Comenzando por el abuso que sufrió desde niña por parte de su padre, José Trinidad Marín. Pasando por los señalamientos de haber sido la tercera en discordia en la relación de su mamá y su esposo para ese momento: Esteban Loaiza. Así como llegando a la muerte de La Diva de La Banda.

Esto fueron motivos suficientes para que Chiquis Rivera pensara en distintas oportunidades que ya no quería vivir más. Sin embargo, Dios tenía otros planes para ella. El éxito y la responsabilidad de cuidar de 4 hermanos. Cosa que ha hecho increíblemente bien y la unión entre los hijos de Jenni Rivera así lo confirman. Jorge Ramos sirvió de testigo para estas declaraciones.

Chiquis Rivera también recordó a través de su libro las veces que sufrió hambre y dijo que su mamá Jenni Rivera era muy buena e hizo todo para que sus hermanos no se percatan de las necesidades que habían en casa. Por esta razón, cuando Jenni murió, Chiquis llegó a sentirse molesta por la responsabilidad que le había tocado, según dijo en excluiva al mexicano Jorge Ramos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Además, la intérprete de “El Honor” y “Entre Besos y Copas” confesó el bullying que vivió por su cuerpo. También dijo cómo de joven cualquier angustia que tenía la aliviaba comiendo. Ahora entiende qué debe consumir y qué necesita su cuerpo para mantenerse saludable. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera dijo que decidió hacerlo público porque sabe que puede ayudar a muchas personas que, como ella, se han sentido totalmente débiles en materia emocional. Afirma que con mucha oración, terapia y amor propio logró salir adelante y que, así como ella pudo, muchos más pueden también.

Sin duda, la Abeja Reina es todo un ejemplo de superación y de empoderamiento. Hoy en día, la cantante de regional mexicano es una de las mujeres latinas más solicitadas en foros y conferencias. Aplausos de pie para ella.

