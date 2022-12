Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez en el top de lista de parejas más influyentes en Instagram

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez además de ser muy millonarios son ahora la pareja más influyente si se combinan su número de seguidores en Instagram y Twitter. Un total 646,8 millones de los hacen estar al top de la lista seguidos por la empresaria Kylie Jenner y el padre de sus hijos, el rapero Travis Scott con un total de 471,9 millones de seguidores.

Lionel Messi y Antonella Rocuzzo completan los cinco primeros con un total combinado de 398,8 millones de seguidores. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez son la pareja de celebridades más influyentes, según un nuevo estudio que clasifica el número total de seguidores de celebridades en Instagram y Twitter respectivamente.

El estudio la empresa KOLs, Key Opinion Leaders, analizó los seguidores combinados de Twitter e Instagram de 125 parejas de celebridades para ver quién tenía la mayor influencia combinada en línea. La encuesta encontró que la superestrella del fútbol mundial Cristiano Ronaldo y la supermodelo española Georgina Rodriguez ganaron la corona de la pareja de celebridades más influyentes.

La pareja comenzó a salir a fines de 2016, cuando Georgina Rodriguez se conoció mientras trabajaba como asistente de ventas en una tienda Gucci en España y Cristiano fue a realizar unas compras. La pareja se enamoró rápidamente y ahora vive con su familia de cinco en Portugal, donde recientemente compraron una mansión valorada en alrededor de £17 millones. View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Su seguimiento masivo en línea está liderado en gran medida por la página de Instagram de Ronaldo, que recientemente superó los 500 millones de seguidores por segunda vez en la historia de la cuenta. Rodriguez también ocupa un lugar destacado en la plataforma con 39,4 millones de seguidores en Instagram, lo que contribuye al seguimiento general en línea de la pareja.

La segunda pareja más influyente es la celebridad de Internet Kylie Jenner y el rapero y productor discográfico Travis Scott, quienes tienen un total combinado de 471,9 millones de seguidores en sus cuentas de Twitter e Instagram. took my angel baby gorgeous goosey girl to see @kylieskin & @kyliecosmetics at @ultabeauty 💗 still such a dream every time i visit. thank you to the entire ulta team always xx pic.twitter.com/qa5JrPyV86— Kylie Jenner (@KylieJenner) June 8, 2022

Ellos comenzaron a salir en abril de 2017 y ya tiene dos hijos: Stormi, que nació en 2018 y Wolf, que nació a principios de febrero de este año. Desde entonces, la pareja decidió darle a Wolf un nombre diferente, pero no lo ha revelado al público. View this post on Instagram A post shared by flame (@travisscott)

Sin embargo, la pareja ciertamente no estuvo exenta de altibajos, ya que Travis Scott enfrentó múltiples acusaciones de engaño durante su relación con Kylie, todo lo cual él niega con vehemencia. Aún así, la pareja todavía parece muy enamorada, ya que recientemente fueron vistos tomados de la mano durante una escapada romántica a la playa en Malibú a principios de este mes.

En tercer lugar está el cantante pop Justin Bieber y la modelo Hailey Bieber, quienes suman 428,4 millones de seguidores en ambas redes sociales.

La pareja se conoció en 2009 a través del padre de Hailey, Stephen Baldwin, pero no comenzaron su relación hasta 2015. Los dos siguieron siendo amigos durante varios años antes de reavivar su relación en junio de 2018. En octubre de ese año confirmaron su matrimonio y Hailey adoptará el icónico apellido Bieber. View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber)

En cuarto lugar se encuentran el futbolista argentino Lionel Messi y su esposa Antonella Rocuzzo, quienes suman en conjunto 398,8 millones de seguidores. El seguimiento en línea de la pareja se debe en gran parte al seguimiento masivo de Messi en Instagram, ya que ninguno tiene una cuenta activa de Twitter. Roccuzzo aporta 20,8 millones de seguidores de Instagram al total de la pareja. View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Completando los cinco primeros están Dwayne “The Rock” Johnson y su compañera Lauren Hashian, con un total combinado de 367,1 millones de seguidores. Conocida por su físico fornido y sus legendarios días de trampa, “The Rock” comprensiblemente domina la mayor parte de sus seguidores totales, pero Lauren contribuye con sus respetables 1,2 millones de seguidores de Instagram al total de seguidores de la pareja. View this post on Instagram A post shared by Dwayne Johnson (@therock) View this post on Instagram A post shared by Lauren Hashian (@laurenhashianofficial)

Lista de las 20 parejas de famosos más influyentes en Instagram y Twitter

# Celebrity Couple Combined Total Followers 1. Cristiano Ronaldo and Georgina Rodríguez 646,779,993 2. Kylie Jenner and Travis Scott 471,975,617 3. Justin Bieber and Hailey Bieber 428,443,624 4. Lionel Messi and Antonela Roccuzzo 398,832,891 5. Dwayne ‘The Rock’ Johnson and Lauren Hashian 367,119,256 6. Taylor Swift and Joe Alwyn 325,988,709 7. Beyoncé and Jay-Z 301,808,027 8. Katy Perry and Orlando Bloom 295,592,112 9. Ben Affleck and Jennifer Lopez 275,581,383 10. Rihanna and A$AP ROCKY 263,674,575 11. Tom Holland and Zendaya 254,953,122 12. Barack Obama and Michelle Obama 242,475,681 13. Kourtney Kardashian and Travis Barker 240,640,336 14. Ellen DeGeneres and Portia De Rossi 206,314,641 15. Kevin Hart and Eniko Hart 199,362,337 16. Cardi B and Offset 195,050,447 17. LeBron James and Savannah Brinson 191,898,867 18. Nick Jonas and Priyanka Chopra 159,033,994 19. Leonardo DiCaprio and Gigi Hadid 151,502,438 20. Justin Timberlake and Jessica Biel 142,944,143

No cabe duda que esto les genera algunos ingresos extras a estos famosos, muchos de Hollywood. Mismos que vienen del deporte y del entretenimiento dejando casi sin cabida a los políticos y activistas sociales.

