Dieta y estilo de vida para mujeres con ovario poliquístico

El síndrome del ovario poliquístico es una condición que afecta los niveles de las hormonas en mujeres.

Estos desbalances de hormonas pueden ocasionar que se tengan menstruaciones irregulares.

Se manifiesta en EE.UU hasta en un 27% de las mujeres en la edad reproductiva (entre los 15 y 44 años) según datos publicados en la revista The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism en 2016.

Algunas pacientes con ovario poliquístico, no saben que lo tienen, pueden presentar quistes en los ovarios, niveles elevados de hormonas masculinas y períodos irregulares.

Los desequilibrios hormonales pueden afectar a la salud de la mujer de muchas maneras.

El síndrome de ovario poliquístico puede aumentar el riesgo de infertilidad, síndrome metabólico, apnea del sueño, cáncer de endometrio y depresión.

Como posibles complicaciones, si no se trata podría contribuir a largo plazo a padecer diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, con un tratamiento adecuado como píldoras anticonceptivas u otros medicamentos para diabetes, que combaten la resistencia a la insulina que es un síntoma del ovario poliquístico pueden ayudar al control de hormonas, a mejorar los síntomas y a evitar complicaciones.

Cambios en el estilo de vida, clave en pacientes con ovario poliquístico

Como parte del tratamiento es importante hacer cambios en el estilo de vida, llevar una dieta para perder peso y realizar ejercicio.

Perder entre un 5 a un 10% del peso corporal puede ayudar a regular tu ciclo menstrual y mejorar algunos síntomas de ovario poliquístico, según datos de The American College of Obstetricians and Gynecologists.

¿Cómo puede ayudar el bajar de peso a las mujeres con ovario poliquístico?

-Mejoran los niveles de colesterol.

-Disminuyen la insulina.

-Disminuyen los riesgos de enfermedades cardiovasculares y de diabetes.

Dieta para las mujeres con ovario poliquístico

Un plan de alimentación equilibrado que te ayude a bajar de peso es de vital importancia.

Algunos regímenes ayudan aún más como se ha visto en algunos estudios, por ejemplo las dietas bajas en carbohidratos son efectivas, no sólo para bajar de peso sino para disminuir los niveles de insulina.

Una dieta que incluya alimentos con bajo índice glucémico que obtenga la mayoría de los carbohidratos a partir de frutas, vegetales, granos enteros puede ayudar a regular el ciclo menstrual mejor que una dieta común para bajar de peso según publicación reportada en la revista Human Reproduction en 2013.

Ejercicio, pilar básico en el tratamiento de ovario poliquístico

Algunos estudios indican que 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada al menos 3 veces a la semana pueden ayudar a mujeres con ovario poliquístico a bajar de peso.

Bajar de peso con el ejercicio también ayuda a mejorar la ovulación y los niveles de insulina, según un estudio publicado en la revista Human Reproduction en 2011.

Realizar ejercicio tiene aún más beneficios si se combina con una dieta saludable. Ambas, llevar una dieta para bajar de peso y hacer ejercicio ayudan a lograr las metas de bajar de peso y disminuyen el riesgo de diabetes y enfermedades coronarias.

Según algunas publicaciones, entre ellas la publicada en la revista J Clin Endocrinol Metab. en 2013.

Como medicina holística, la acupuntura también puede ayudar en algunas pacientes con ovario poliquístico, pero se necesitan mayores investigaciones, como se menciona en la revista Medicine (Baltimore) en 2017.

Como parte del tratamiento de las pacientes con ovario poliquístico, además del tratamiento clínico, cambios en el estilo de vida como realizar ejercicio y llevar una dieta de reducción de peso son muy importantes para su control y mejora de síntomas.

Perder 5 a 10% de su peso corporal o más según sea necesario en caso de sobrepeso u obesidad es importante para mejorar los síntomas y evitar riesgos y complicaciones como enfermedades cardiacas y diabetes tipo 2.

Fuente: Clínica Mayo, Institutos Nacionales de Salud (NIH).