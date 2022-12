En ajustado top semitransparente Alicia Machado se deja ver en un muelle y celebra su cumpleaños

Alicia Machado celebró muy feliz su cumpleaños número 46, y publicó en su cuenta de Instagram fotografías que la muestran posando en un muelle, usando jeans rotos y un tank top semitransparente. Ella acompañó las imágenes con un mensaje muy positivo: “Qué vueltas da la vida, cada año que pasa te deja un sin fin de experiencias que no son más que los desafíos que nos toca enfrentar, unos te hacen mejor persona y otros te enfrentan a tus miserias, si no te valoras no te conoces, si no te conoces no evolucionas! Agradecida 🤩 y con una inmensa energía de volver a empezar y sobre todo de Amar y construir armonía y belleza a mi alrededor! Happy birthday 🎂🎊🎉🎈 to me !”

La bella actriz venezolana también fue celebrada en el programa de televisión “Hoy día”, que está iniciando una nueva etapa y al que acudió como invitada especial. Ella lució espectacular en un ajustado vestido color verde neón y aprovechó para mostrar su nuevo look con el cabello corto.

Para 2023 Alicia Machado tiene varios proyectos, entre los que destaca la serie de Telemundo “Juego de mentiras”, que ya terminó de grabar y en la que lució su cabello rubio. En un video que compartió en Instagram la actriz se mostró muy contenta en el set y con su compañero de reparto Rodrigo Guirao. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial) View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

