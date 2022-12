Horóscopo chino de hoy 7 de diciembre: las predicciones para cada signo

Este miércoles 7 de diciembre inicia el mes de la rata de agua. Cada que inicia un mes se repite la energía del día anterior, así que hoy, de la mano del caballo de madera, tendremos una energía que nos expone a conflictos pero que podemos equilibrar haciendo algún tipo de “sacrificio”.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a lo anterior, es importante recordar que, de acuerdo a la astrología china, cada año da inicio el 4 de febrero. Por lo tanto, quienes nacieron antes de ese día tendrán como signo zodiacal al animal del año anterior, pues se entiende que también nacieron en el año anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Lo mejor que pueden hacer quienes están regidos por la rata, es quedarse dentro de la rutina normal del día. El caballo es su antagonista, y si sumamos que la energía de hoy no es la más favorable, pues se tiene que las ratas estarán expuestas a muchos conflictos y discusiones. Sean pacientes y piensen antes de reaccionar.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La energía personal del buey cambia este día y los hará actuar de manera altanera y agresiva. Su ya reconocida paciencia hoy brillará por su ausencia, y, por el contrario, veremos unos búfalos irascibles que podrían terminar maltratando de palabra a las personas que los rodean. Sobra decir que es muy importante que controlen estos sentimientos.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

A diferencia de los signos que lo anteceden, el tigre tendrá la buena energía a su favor. Este día, podrán solicitar ascensos, traslados y aumentos de sueldo y, muy seguramente obtendrán una respuesta favorable. Eso sí, para activar estas estrellas positivas el caballo les sugiere que procuren hacer algún sacrificio: levantarse más temprano, controlar el mal humor, no estar tanto tiempo en redes sociales, etc…

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El regente del día le sugiere a los conejos que pidan ayuda. Desde hace días tienen varios asuntos que no han podido resolver y esto los está atormentando. Sin embargo, y tal vez por su orgullo, se niegan a aceptar que están rodeados de personas que pueden darles la mano. Hoy, es favorable para las liebres aceptar que no son omnipotentes y, de manera humilde, buscar el apoyo de otras personas.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El regente del día le aconseja al dragón que no haga planes para hoy. La energía predominante le ocasionará que todo lo deban modificar. Así que no se apeguen a nada y simplemente “déjense llevar” por la situación, verán como todo sale mejor de lo que pensaron. En la noche, recibirán un mensaje inesperado, no saquen conclusiones aún.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Es importante que quienes nacieron en los años de la serpiente se ajusten a su presupuesto. Eviten gastar de más e incluso, prefieran el ahorro. No hagan compras innecesarias y menos si no las tenían previstas. La estrella del consumo está muy fuerte para ustedes este día y los problemas financieros no se harán esperar.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El regente del día se verá beneficiado con el trabajo en equipo. Todas las tareas que tienen pendientes, tanto en su trabajo o escuela como en su hogar, podrán sacarlas adelante si se apoyan en las personas que los rodean. Asignen funciones y no olviden agradecerles de corazón al final de la jornada. Hacer un sacrificio también los ayudará a equilibrar las energías del día.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Faltar a la verdad les saldrá muy caro este día a los regidos por la cabra. Las ovejas, siempre tan elocuentes, se han acostumbrado a convencer a las otras personas incluso con palabras falsas. Pero hoy, quedarán al descubierto, y sus compañeros y superiores se sentirán decepcionados al punto de no querer tener más lazos con la cabra.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es importante que quienes nacieron en los años del mono se apeguen a las normas y reglamentos. De por sí, los regidos por este animal suelen ser cumplidores de la ley, pero hoy deberán ser mucho más estrictos con esto, pues cualquier descuido, por más sencillo que parezca, les puede ocasionar muchos dolores de cabeza.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Para los regidos por el gallo, las discusiones con su pareja estarán a la orden del día. Situaciones del pasado que habían intentado dejar en el olvido verán de nuevo la luz y con mucha más fuerza. No les rehúyan ni las minimicen, por el contrario, enfréntelas con calma y honestidad y verán como logran solucionar todo. Es recomendable que conduzcan con precaución.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Algunos problemas de salud obligarán al perro a cambiar su agenda. Si bien, en principio, pueden parecer malestares menores, el caballo les sugiere que no los descuiden y, por el contrario, agenden lo antes posible una cita con su doctor, ya que podrían tomar mucha fuerza en lo que resta del año y convertirse en situaciones crónicas.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La energía de quienes nacieron en los años del cerdo aún no se estabiliza del todo. Debido a esto hoy se podrían sentir más cansados de lo habitual. Procuren tomar las cosas con calma y beban mucha agua. Por otra parte, eviten hablar sobre sus planes y proyectos, pues hay una persona cercana que se dejará llevar por la envidia y querrá “torpedeárselos”.