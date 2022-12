Vanessa Claudio se luce en bikini al posar recostada en una hamaca

Cada vez que Vanessa Claudio va a una playa aprovecha para tomarse fotos en las que luzca su perfecto bronceado. Ahora publicó en sus historias de Instagram una imagen que la muestra en bikini y recostada en una hamaca, complementada por un mensaje positivo: “Relax, que lo que viene son cosas bonitas”.

La bella modelo puertorriqueña obtuvo más de 189,000 likes en esa red social por unas fotografías en las que aparece en el baño de su casa y sin ropa, cubriendo su cuerpo tan sólo con una toalla: “Hay días en los que no me siento bien ! Hay q consentirse .. SPA en casa .. una vez a la semana aprovecho para hacerlo”.

Recientemente Vanessa Claudio dio a conocer que se dedicará a cubrir para el Canal E! las alfombras rojas de las entregas de premios que están por venir, sin dejar su trabajo en México como conductora del programa de televisión “Al extremo”. Ella no olvida su faceta de modelo, y ahora apareció en la revista Tendence, luciendo su figura en un vestido negro con aberturas en una pierna y en un costado. View this post on Instagram A post shared by 𝕍𝕒𝕟𝕖𝕤𝕤𝕒 ℂ𝕝𝕒𝕦𝕕𝕚𝕠 (@vanessaclaudio)

