Fallas en tu vehículo que puedes prevenir tan solo con identificar ciertos sonidos

El vehículo que tenemos en frente de la puerta de la casa, estacionamiento o garage, forma parte importante en la vida de las personas para trasladarlas a tiempo. Bien sea para actividades laborales, llevar a los chicos a la escuela o salir de vacaciones, se ha convertido en un elemento vital para moverse de un punto a otro.

El mismo está diseñado para que sus piezas encajen y funcionen a la perfección. Ante el más mínimo fallo, por lo general cualquier parte del auto emitirá un sonido característico para alertarnos. En principio puede ser un tono muy bajo, pero con el pasar de los días y si no se resuelve, podría incrementar.

Antes de que sea demasiado tarde y se dañe alguna pieza por completo, conoce 5 sonidos que el coche emitirá para alertar al conductor de que algo anda mal y podría empeorar de no atenderse a tiempo.

Arranque

Si te dispones a salir y escuchas que el sonido de arrancado no es el de siempre, y tiende a ser un poco más lento que lo habitual, tu coche te está avisando que la batería se está agotando. Toma en cuenta de que si han transcurrido más de tres años sin cambiarla, o nunca lo has hecho, probablemente toque reemplazar esta pieza, pues ignorar esta señal haría que eventualmente el auto no arranque.

Chirridos

Son muy comunes cuando algo anda mal en el auto. Cuando el sonido chillido o agudo se presente en la parte delantera del vehículo, lo más probable es que se trate de alguna correa que está fallando. Ahora, para estar seguros de que se trata realmente de una falla, el sonido será constante. Si de un momento a otro no suena más, de seguro el frío o la humedad hicieron de las suyas.

Frenado

De seguro te ha pasado o lo escuchas en la calle constantemente. Cuando alguien frena su vehículo y se produce un sonido como especie de rozamiento o crujido, indica que las pastillas de freno deben ser cambiadas. Algunas personas suelen manejar así, generando un riesgo de quedarse sin frenos y provocar un accidente que ponga en peligro la vida del conductor y de terceros.

Aceleración acompañada de silbidos

Si al acelerar tu auto percibes un sonido como si de un silbido tratase, el turbo no se encuentra bien y hay que poner extrema atención. Esta señal nos alerta que existe una falla o fuga en la sobrealimentación del sistema.

En curvas

Te dispones a tomar una curva a bordo de tu coche y de repente escuchas un golpe durante el trayecto. Acá, el vehículo nos avisa sobre una posible holgura en la suspensión o la dirección. La mala noticia es que probablemente debas ir al taller para saber qué es con exactitud, dado que en esta zona del coche ingresan múltiples elementos.

También te puede interesar

Tips y consejos de mantenimiento para vehículos clásicos

Señales de que tu vehículo requiere mantenimiento de suspensión

5 creencias equivocadas sobre el mantenimiento del aceite de motor