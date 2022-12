Horóscopo chino de hoy 8 de diciembre: las predicciones para cada signo

Gracias a las predicciones del horóscopo chino, podemos conocer cuáles son las actividades que se verán favorecidas cada día y cuáles son mejor evitar. Estas recomendaciones se calculan según la relación que tienen entre sí los doce animales que conforman el zodíaco chino y también la influencia que reciben de las constelaciones y las estrellas auxiliares.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

No olvides además que, para la astrología china, el año no inicia el 1 de enero sino el 4 de febrero, por esta razón, las personas que hayan nacido antes de ese día tendrán como signo zodiacal al animal regente del año anterior.

Este jueves 8 de diciembre estará regido por la cabra de madera y tendrá energías inestables, así que hoy cualquier cosa puede suceder, es mejor no apegarse a los planes y, especialmente, ser muy cuidadosos con las actividades que impliquen algún riesgo físico.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La inestabilidad del día puede favorecer a quienes son regidos por la rata. Hay algunas propuestas y peticiones que las ratas llevan planeando desde hace mucho tiempo y no se han atrevido a presentarlas, hoy, como ningún resultado está garantizado, se pueden arriesgar y esperar agradables sorpresas, especialmente en temas sentimentales.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Quien debe ser más cuidadoso que cualquier otro signo es el buey. La regente del día es su antagonista, así que los riesgos estarán incrementados para el búfalo. Sean muy precavidos a la hora de practicar algún deporte, conducir o manipular herramientas. También es conveniente que se mantengan alejados de lugares de baja vibración energética, como hospitales, funerarias y cementerios.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El día es apropiado para que los nacidos en los años del tigre solucionen conflictos pendientes. No pueden continuar ocultándose o negando la situación, esperando que el tiempo “entierre” todo, pues esto no sucederá. Pero hoy, la cabra estará de su lado y les ayudará a encontrar el momento justo y las palabras adecuadas para limar asperezas y recomponer relaciones.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Este es un día para que los conejos aumenten sus ingresos, incluso de formas inesperadas. Aquellos que están en busca de trabajo o tras un ascenso o aumento, seguramente lo conseguirán. Es más, las estrellas son tan benevolentes hoy que podrían ganar algún pequeño premio de un juego de azar. En la noche recibirán una llamada o mensaje que les traerá muchos recuerdos a su mente.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El día puede ser algo difícil para los dragones. Gastos inesperados, relacionados con desperfectos y pérdidas de bienes, los obligarán a echar mano de un dinero que tenía otra destinación. Pero no se angustien, en las próximas semanas encontrarán la forma de recuperarlo, e incluso, aumentado. El amor tocará la puerta de los dragones que nacieron en 1988.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Alguna infidelidad o traición podría “romperle” el corazón a la serpiente. Su pareja o una persona muy cercana actuará con deslealtad y esto dejará a la serpiente desolada. Sin embargo, es necesario que analicen muy bien si tienen algo de responsabilidad en lo sucedido, puede ser que no se comportaron a la altura de la relación. Es importante que aprenden la lección para situaciones venideras.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Quienes nacieron en los años del caballo podrían gastar un poco más de dinero este día. Una salida con amigos o con la pareja, alguna compra que no tenían prevista y hasta algún capricho. Pero no importa, han trabajado duro y no siempre todo tiene que ser ahorro y previsión. En las primeras horas de la mañana les encargarán una importante tarea, procuren cumplirla a cabalidad antes del mediodía.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Como regentes del día, las cabras podrán tomar riesgos y salir de su zona de confort. No teman a lo desconocido y den ese paso que tanto anhelan. Eso sí, es muy importante que eviten contarle a los demás sobre sus planes, ya que algunas personas, incluso sin intenciones negativas, intentarán persuadirlos y hasta evitar que materialicen sus proyectos.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

A quienes nacieron en los años del mono les harán importantes propuestas este día. Sin embargo, tal vez aún no están preparados lo suficiente para aceptarlas, así que es muy importante que sean honestos con ustedes mismos, recuerden que la “ambición rompe el saco” y si aceptan algo para lo cual no están capacitados podrían verse involucrados en muchos problemas.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El día es apropiado para que los nacidos en los años del gallo lo dediquen a su familia. Han estado muy atareados, descuidando así los lazos familiares. Es importante que visiten o llamen a sus mayores, especialmente aquellos de sexo masculino. Para quienes tienen hijos gallo de 2017, la cabra les aconseja que estén pendientes de su salud, pues podrían sufrir algún percance menor.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La recomendación que les da la cabra a los regidos por el perro es ser muy puntales. Hoy tienen muchos asuntos pendientes y, por esta razón, lo mejor es que organicen su tiempo y salgan antes de lo acostumbrado. Podrían sufrir retrasos durante sus desplazamientos, lo que los llevará a angustiarse por un eventual incumplimiento y a conducir temerariamente.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Romances ocasionales tocarán la puerta del cerdo este día. Si están solteros y no buscan, por el momento, una relación estable y duradera, podrían aprovechar la energía para conocer personas interesantes. Pero, si, por el contrario, ya tienen pareja, cuídense de las infidelidades, ya que terminarán en difíciles y escandalosos rompimientos.