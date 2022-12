Meghan Markle y Harry se conocieron en Instagram. Él la compara con Lady Di

El documental Harry y Meghan ya se estrenó en Netflix. En el primer capítulo cuentan de manera muy cómplice cómo se conocieron por Instagram. Un amigo le dijo a la actriz que alguien estaba interesado en ella. A lo que la famosa pidió ver el feed del hijo de Lady Di. De inmediato, comenzó el intercambio de mensajes.

Activar subtítulos en español.

En la primera entrega del documental de Netflix el príncipe Harry y Meghan Markle hablan de cómo fue el primer encuentro entre ellos después de un intercambio de mensajes por Instagram. Fueron a comer, él llegó tarde y sudado pero la pasaron increíble. “Parecíamos unos niños jugando”, dijo Meghan. Al mismo tiempo admitió que además de los mensajes de Instagram por supuesto comenzaron las videollamadas y la relación se tornó a larga distancia. View this post on Instagram A post shared by Teen Vogue (@teenvogue)

Fue entonces cuando el príncipe Harry la comenzó a ver con muchas similitudes a Diana Gales. Hoy en día afirma y la compara a cada rato con su madre. Dice que que tienen el mismo optimismo, energía y empatía con los demás. Después de su primera cita, fue la propia Meghan Markle la que le dijo para tener una segunda cita.

Meghan y Harry se enamoraron rápido

Al día siguiente ella había ido a Wimbledon y quería darse una ducha. Le había escrito a Harry para verse después de la llegada tarde de él en la primera cita y tras los mensajes de Instagram. Él le dijo que podía llegar todo lo tarde que quisiera. Él la iba esperar. Ya estaba absolutamente prendado a Meghan y ella ya sentía amor por él. Explican en su documental de Netflix que el flechazo fue inmediato. View this post on Instagram A post shared by ELLE Magazine (@elleusa)

La siguiente cita fue en Botswana en África durante cinco días y durmiendo en una tienda de campaña. A Harry le pareció fantástico y sabía que podía funcionar o no. Pero para ella fue toda una experiencia que sin duda cambió su vida. Tenían un mes de no verse y era el único tiempo del que disponían para conocerse antes que el mundo lo supiera. View this post on Instagram A post shared by Lifetime Latinoamérica (@milifetime)

“Los dos podíamos ser completamente honestos. No había señal de celular. No había espejos. No había baño…. Afortunadamente nos gustamos mucho”, dijo Meghan. Al regreso se organizaron para que ella pudiera viajar a Reino Unido y ahí pasar más desapercibida viajando en los carros de la realeza para dar paseos entre los palacios. Harry tenía una agenda muy ocupada. Las citas eran así para que la prensa no se enterara. View this post on Instagram A post shared by Andrew Parsons (@parsonsphotog)

Meghan le confesó a su mejor amiga que estaba enamorada y que iría con él hasta el final a su lado. Parece que hasta el momento así ha sido. Por supuesto esto ha tenido su costo. La renuncia a la monarquía real británica le valido un alto un precio. Por un tiempo, en el secreto, Harry había preparado a Meghan para ese momento en que su relación se hiciera pública. Como ya sacarían la noticia, decidieron irse de fiesta y celebrar en una gran celebración de Halloween con amigos.

Sigue leyendo:

Príncipe Harry tuvo un romance con una Real Housewive 13 años mayor

Padre de Meghan Markle, Thomas, le da con todo al príncipe Harry y lo llama idiota

Meghan Markle hizo una escena sexual en la serie “90210”

Príncipe Harry con el zapato roto y el corazón también en desfile previo al funeral de la reina Isabel II

El padre de Meghan Markle permanece hospitalizado por un posible derrame cerebral

El príncipe Harry trabaja en su autobiografía, que para muchos “sacudirá los cimientos de la monarquía”

Harry y Meghan pasaron de vivir entre lujos a soportar olores fétidos en su mansión de Montecito