Becky G se casa: se comprometió con su novio futbolista Sebastian Lletget

¡Qué viva el amor a todo color! Becky G anunció que se comprometió con su novio, el futbolista del FC Dallas Sebastian Lletget, tras seis años de relación amorosa. A través de Instagram, la mejor amiga de Karol G y Chiquis Rivera compartió imágenes del mágico momento que vivió junto a su gran amor, quien tomó la decisión de pedir su mano y entregarle un anillo en medio de un muelle, lo que parece ser uno de sus lugares favoritos.

El futbolista, es jugador del LA Galaxy, tomó la decisión de hacerle la pregunta para casarse con Becky G antes de finalizar el 2022. Lo que por supuesto hará de sus navidades una fecha más especial de lo acostumbrado sobre todo para la familia de ella, quienes son muy unidos. De hecho, la mamá de la intérprete de Sin Pijama compartió su felicidad en las redes sociales.

Ambos tórtolos hicieron el anuncio a través de sus perfiles de Instagram, en donde se les deja ver de lo más enamorados y hasta haciendo matching con sus atuendos, pues ambos llevaban chaqueta de cuero. “Nuestro lugar para siempre”, escribieron junto a las románticas fotos en las que también aparecieron con sonrisas de par en par. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

No sólo los fanáticos han dejado entre ver su felicidad ante el anuncio de compromiso Becky y su novio futbolista Sebastian Lletget, sino también colegas del género urbano y de la industria del entretenimiento, así como amigos de la intérprete de “MAMII”, entre ellos:

Anitta: ‘Voy a preparar mi vestido AHORA MISMO wowwwwwww’.

Leslie Grace: ‘¡¡¡SIIII!!! FELICIDADES A AMBOS AAAHHHH’.

Lele Pons: QUÉ INCREÍBLE.

Eva Longoria: Congrats guapaaa!

Karol G: OMG Mamiiii que todas las noches sean de boda y que todas las lunas seannnn de miel !!!! FELICIDADES !!!!!! View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Aunque hasta la fecha fue que tomaron la decisión de caminar juntos hasta el altar y decir: “Sí, acepto”, Becky G y Sebastián viven juntos desde el 2019. Hace dos años cuando les preguntaron por matrimonio comentaron que se estaban disfrutando su noviazgo y no existía apuro alguno por una boda.

“Me estoy tomando mi tiempo y eso me da mucha felicidad. Creo que en nuestra relación es algo muy bonito que somos amigos primero y eso es parte de nuestra base”, dijo Becky G en una entrevista con Hola! USA.

Rebecca Marie Gomez, nombre de pila de Becky G y Sebastian Lletget se conocieron en el 2016, luego de que Naomi Scott, coprotagonista de la cantante en la película de Power Rangers, los presentara. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

